Помер співзасновник легендарного рок-гурту Bon Jovi

Американського музиканта Алека Джона Сача не стало у віці 70 років. Він був співзасновником та бас-гітаристом Bon Jovi

Помер Алек Джон Сач

Про смерть Алека Джона Сача повідомила прес-служба Bon Jovi в офіційному Twitter-акаунті. Які причини та обставини трагедії наразі невідомо.

Наші серця розбиті новиною про смерть нашого дорогого друга Алека Джона Сача. Як один із засновників Bon Jovi, Алек був невід'ємною частиною створення гурту. Нам його не вистачатиме, – йдеться в заяві колективу.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/yK0RlgVkZc — Jon Bon Jovi (@jonbonjovi) June 5, 2022

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Алек приєднався до гурту у 1983 році. / Фото: Pinterest

Що відомо про Алека Джона Сача

Американський рок-музикант угорського походження народився у Нью-Йорку у 1951 році. Став учасником Bon Jovi ще на етапі формування колективу – у 1983 році. Алек привів до гурту гітариста Річі Самбору та барабанщика Тіко Торреса, з якими він виступав у складі колективів Message та Phantom’s Opera.

Музикант пробув у складі Bon Jovi близько 11 років / Фото: Getty Images

Під час роботи з Bon Jovi Алек записав п'ять альбомів. Окрім гри на бас-гітарі, Сач іноді виконував вокальні партії. Зокрема, під час концертів гурту він виконував пісню Blood on Blood.

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Алек пробув у складі Bon Jovi близько 11 років. У 1994 рці він залишив колектив. Є декілька версій, чому музикант пішов з колективу. Так, подейкують, що він був звільнений за погану роботу під час концертних виступів. Існує ще версіє, що артист просто хотів взяти перерву. Також ходять чутки, що учасники гурту самі запропонували Алеку покинути Bon Jovi після того, як він травмувався під час падіння з мотоцикла, коли записували альбом Keep The Faith. Відомо, що при падінні він пошкодив м'яз руки і після цього не міг добре грати на своєму інструменті, не відчуваючи болі.

У 2018 році музикант вирішив возз'єднатися з гуртом на заході з нагоди її включення до Зали слави рок-н-ролу в американському Клівленді, штат Огайо.

У 2018 році музикант возз'єднався з гуртом на одному заході / Фото: Getty Images

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Після відходу з Bon Jovi Сач грав із різними місцевими групами в Нью-Джерсі, а також зайнявся бізнесом – відкрив магазин мотоциклів у Нью-Йорку. У 1998 році він був менеджером рок-групи Чикаго 7th Heavenruen.

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