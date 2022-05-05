Ургант жорстко відповів режисеру, який обіцяв плюнути йому в обличчя: "настав час ковтати"

Путіністи не перестають "полювати" на відомого російського телеведучого, який не підтримав кривавий Кремль

Іван Ургант відреагував на образи Едуарда Боякова / Фото: Pinterest, instagram.com/urgantcom

Після того як Іван Ургант виступив проти війни в Україні, його почали атакувати пропагандисти та поширювати про нього різну брехню. Зокрема, у росЗМІ з'явилася інформація про те, що телеведучий нібито планує заробляти на гастролях у Німеччині, поки його шоу "Вечірній Ургант" на невідомий термін прибрали з ТБ через антивоєнну позицію.

Ба більше, театральний режисер-рашист Едуард Бояков вирішив облити брудом телеведучого, назвавши його "зрадником Росії". Режисер також пригрозив Урганту плюнути йому в обличчя під час зустрічі.

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Сам Іван Ургант не став терпіти образи у свій бік від рашистів. Нещодавно ведучий завів Telegram-канал, де перший пост присвятив режисеру-кривднику.

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Шоумен пояснив, що у нього немає бажання коментувати чутки та інші скандальні плітки. Але образи на свою адресу він не буде терпіти. Ургант іронічно та жартівливо звернувся до Боякова.

Почувши про ваше мужнє рішення плюнути в мене при зустрічі, я відчув змішані почуття. З одного боку, як вчили мене старші товариші, не буде ячменю. З іншого, думав я, Едуард людина ґрунтовна, глибока, почне накопичувати слину, і за відсутності нашої зустрічі найближчим часом існує величезний ризик самозахлинутися, тим самим обезголовивши прогресивне та культурне життя країни. Ні, сказав я собі, ти не маєш права мовчати. Отже, нічого я не публікував! Це взагалі мій перший пост у Telegram. А це означає, дорогий Едуарде, настав час ковтати! – саркастично відповів Іван Ургант.

Також телеведучий додав, що вибачень від режисера йому не потрібні, "бо через стиснуті життєві обставини тимчасово не має можливості підтиратися смартфоном".

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Зазначимо, нещодавно росЗМІ писали, концерти Урганта мають відбутися у Дортмунді (3 червня), Оффенбах-ам-Майні (4 червня) та Карлсруе (5 червня).

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Проте, як відомо, "Світове турне Вечірній Ургант Live" планували провести ще до початку повномасштабної війни Росії проти України. Наразі ж афіші анонсованого раніше концерту – недійсні. Сам Ургант поки не надає ніяких подробиць щодо гастролей. Ймовірно, їх перенесуть або скасують повністю.

Між іншим Ургант звернувся до шанувальників, написавши, "про всяк випадок давайте присягнемо, що гастрольні тури та продаж нерухомості (особливо неіснуючої) я теж анонсую тут (у Telegram-каналі, – Ред.)".

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Нагадаємо, що росЗМІ також поширювали інформацію про те, що Іван Ургант збирається емігрувати до Ізраїлю і тому розпродає своє майно на Росії.

Водночас батько телеведучого спростував чутки, що його син втік.