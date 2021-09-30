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Саша Пустовит пришла судиться с мужем, пока он отдыхает в Греции. Но заседание перенесли

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
30 сентября, 13:16
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Скандальный развод двух блогеров привлек внимание миллионов украинцев. Помимо раздела опеки над детьми, супругам предстоит поделить имущество, которое может оцениваться в миллионах
Игорь Пустовит отреагировал на скандальное интервью своей супруги Саши
Игорь Пустовит отреагировал на скандальное интервью своей супруги Саши / Фото: instagram.com/sashaabo, instagram.com/pustovit

Уже сегодня, 30 сентября, должно было состояться заседание суда по бракоразводному процессу блогера-миллионницы Саши Пустовит и ее супруга блогера Игоря Пустовит. Однако запланированное на 9:00 утра заседание было перенесено, о чем сама девушка сообщила в Instastories.

Девушка вышла на связь с поклонниками с самого утра, готовясь пойти в суд.

Пацанов накормила, в садик отвезла. Мама собирается в суд, – написала Саша.

Скриншот Instagram
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Прийдя под здание Ивано-Франковского городского суда и сделав фото для соцсети, Саша Пустовит узнала, что заседание перенесли. Когда оно состоится – блогер не уточнила.

Я даже и не сомневалась, что заседание перенесут. Ну, ок. Собираюсь тогда на съемку, – написала блогер.

Суд Саши и Игоря Пустовит перенесли
Суд Саши и Игоря Пустовит перенесли / Фото: instagram.com/sashaabo

Тем временем Игорь Пустовит продолжает свой отдых в Греции. Блогер ранее заявлял, что не планирует идти на суд, отметив, что даже не нанял себе адвоката.

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Игорь Пустовит улетел в Грецию перед судом с Сашей Пустовит
Игорь Пустовит улетел в Грецию перед судом с Сашей Пустовит / Фото: instagram.com/pustovit

Что известно о разводе Саши Пустовит?

Долгое время Саша и Игорь Пустовит создавали образ идеальной пары в Instagram. Сама же Саша является первым украинским блогером с аудиторией более миллиона подписчиков.

Этим летом Саша объявила о расставании с Игорем и дала скандальное интервью Маше Ефросининой, в котором призналась, что пережила домашнее психологическое насилие со стороны супруга.

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Игорь Пустовит дал ответное интервью, в котором рассказал свою версию происшедшего. Мужчина опроверг обвинения супруги и рассказал, как она оскорбляла его.

После развода Игорь Пустовит хочет получить дом, потому что у Саши остается два действующих бизнеса, которые они вместе развивали, средства на банковских карточках, оборудование в салонах. Суд должен принять решение о распределении имущества пары, а также опеки над детьми.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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