Джонни Депп устроил "победную" вечеринку за $300 млн перед оглашением итогов суда с Эмбер Херд

Джонни Депп праздновал свою победу над Эмбер Херд еще до вердикта - СМИ / Фото: Коллаж: Сегодня

Недавно закончился скандальный суд между Джонни Деппом и Эмбер Херд по итогам которого актриса теперь должна выплатить 15 миллионов долларов экс-мужу. И хотя битва бывших уже закончилась, но новые факты этой истории продолжают вытекать.

Очевидно, Джонни Депп был уверен в своей победе. Ведь за несколько дней до озвучивания решения звезда "Пиратов Карибского моря" спокойно себе зажигал на концерте своего друга Джеффа Бека в Англии. Там тоже засветилась и супермодель Кейт Мосс.

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После окончания суда в западных СМИ распространилась информация, что Джонни Депп всего за несколько часов до вердикта устроил грандиозную вечеринку в честь своей победы в Лондоне.

Отмечается, что гуляние проходило в частном клубе Laylow в Ноттинг-Хилле. Актер собрал большую компанию, которая зажигала до 05:00 под "очень шумное техно". За такое мероприятие Депп якобы заплатил около 300 млн долларов.

Это была настоящая тусовка, и она не кончалась. Джонни еще не знал, что выиграл суд. Было потрачено очень много денег. Вино, коктейли, помещение было не из дешевых, но тогда подошло к концу противостояния Джонни с Эмбер – очевидно, он решил отметить как следует, – рассказал инсайдер.

Также инсайдер утвердил, что на вечеринке Джонни Деппа также была и Кейт Мосс, которая выступила в суде в его защиту.

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Впоследствии другой источник опроверг информацию о пышной тусовке Деппа. Инсайдер сказал, что место в заведении было забронировано, но впоследствии его отменили.

Место было забронировано на случай, если кто-то хотел что-то сделать, но был отменен. У нас есть электронные письма, подтверждающие, что это место было отменено, – сообщил один из источников.

Инсайдер объяснил, что Депп не был в суде во время озвучивания вердикта, поскольку он прилетел в Англию днями ранее "для выполнения служебных обязанностей". Так, актер провел свои выходные в День памяти на сцене на концертах Джеффа Бека.

Напомним, ранее Джонни Депп прокомментировал свой выигрыш в суде против Эмбер Херд.

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Кстати, недавно адвокат Эмбер Херд заявила, что актриса не сможет выплатить компенсацию Джонни Деппу, и вот почему.