Джонні Депп влаштував "переможну" вечірку за $300 млн перед оголошенням підсумків суду з Ембер Герд

Джонні Депп святкував свою перемогу над Ембер Герд ще до вердикту - ЗМІ / Фото: Колаж: Сьогодні

Нещодавно закінчився скандальний суд між Джонні Деппом та Ембер Герд за підсумками якого, акторка тепер має виплатити 15 мільйонів доларів ексчоловіку. І хоч битва колишніх вже закінчилась, але нові факти цієї історії продовжують випливати.

Очевидно, Джонні Депп був впевнений у своїй перемозі. Адже за декілька днів до озвучення рішення зірка "Піратів Карибського моря" спокійно собі запалював на концерті свого друга Джеффа Бека в Англії. Там також засвітилась і супермодель Кейт Мосс.

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Після закінчення суду у західних ЗМІ поширилась інформація, нібито Джонні Депп всього за декілька годин до вердикту влаштував грандіозну вечірку на честь своєї перемоги у Лондоні.

Зазначається, що гуляння проходило в приватному клубі Laylow в Ноттінг-Гіллі. Актор зібрав велику компанію, яка запалювала до 05:00 під "дуже гучне техно". За такий захід Депп нібито заплатив близько 300 млн доларів.

Це була справжня тусовка, і вона не закінчувалася. Джонні тоді ще не знав, що виграв суд. Було витрачено дуже багато грошей. Вино, коктейлі, приміщення було не з дешевих, але тоді добігло кінця протистояння Джонні з Ембер – очевидно, він вирішив відзначити як слід, – розповів інсайдер.

Також інсайдер ствердив, що на вечірці Джонні Деппа також була і Кейт Мосс, яка виступала в суді на його захист.

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Згодом інше джерело спростувало інформацію про пишну тусовку Деппа. Інсайдер сказав, що місце у закладі було заброньовано, але згодом його скасували.

Місце було заброньовано на випадок, якщо хтось хотів щось зробити, але його було скасовано. У нас є електронні листи, які підтверджують, що це місце було скасовано, – повідомило одне з джерел.

Інсайдер пояснив, що Депп не був у суді під час озвучування вердикту, оскільки він прилетів до Англії днями раніше "для виконання службових обов'язків". Так, актор провів свої вихідні в День пам'яті на сцені на концертах Джеффа Бека.

Нагадаємо, раніше Джонні Депп прокоментував свій виграш у суді проти Ембер Герд.

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Нещодавно адвокатка Ембер Герд заявила, що акторка не зможе виплатити компенсацію Джонні Деппу, і ось чому.