Елена Кравец со слезами на глазах обратилась к российским КВНщикам: Включайтесь!

Елена Кравец записала обращение к российским артистам / Фото: instagram.com/lennykravets
Елена Кравец вместе со своими родными, как и говорила ранее, сейчас остается в столицы Украины. Со слезами на глазах актриса записала обращение к коллегам из России и бывшим "квнщикам".
Актриса в который раз попросила российских артистов и знаменитостей не молчать о войне в Украине и привлечь свою многомиллионную аудиторию, чтобы люди в РФ знали правду о событиях в украинских городах.
Вы помните когда-то, когда мы играли в КВН, нам приходилось переписывать домашку и визитки за ночь? Ребята, у вас еще есть время переписать ход этой игры! У вас большая многомиллионная аудитория, вы классно придумываете и сочиняете...Ребята, придумайте что-нибудь! Придумайте что-нибудь, чтобы игра эта не закончилась плохо в первую очередь для вас, потому что все к тому идет! Мы здесь, поверьте, выстоим, но с вами, выиграв, играть не будем никогда! Ребята, включайтесь! – сказала в своем обращении Кравец.
Напомним, что уже многие российские и мировые знаменитости выступили с обращением к Владимиру Путину и потребовали прекратить военное вторжение в Украину. Так, в связи с войной в Украине против вторжения России выступили:
- Семейство Кардашьян, привлекая внимания к войне.
- Знаменитая певица Мадонна, заявив, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.
- Фотограф Саша Самсонова призвала остановить войну.
- Актриса Шеннен Доэрти просит звезд не молчать о войне в Украине.
- Музыкант Джаред Лето также оказывал поддержку в Сети.
- Голливудский актер Даниэль Брюль призвал остановить войну в Украине.