"Горжусь тем, что я русский": Харламов восхищается своим происхождением, пока Россия бомбит украинские города

Гарик Харламов дал ясно понять, на чьей он стороне / Фото: открытые источники

16-й день войны в Украине, которую развязала Россия против украинского народа. Больше нет места полутонам и двузначным позициям, которые столько времени транслировали так называемые "голуби мира". Публичные люди занимают позиции: осуждая либо поддерживая действия Путина. Недавно со своей определился шоумен Гарик Харламов.

В день вторжения России в Украину Гарик Харламов не назвал вещи своими именами, а лишь оставил публикацию в духе "за мир во всем мире".

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А после того, как в Сети его раскритиковали и даже распространили несколько сообщений, где он якобы стыдится быть русским из-за российской агрессии в Украине, он не просто оправдался перед подписчиками, но и открыто сказал, что гордится своим происхождением, тем, что он русский.

Харламов оправдался за фейки / скриншот

И это в момент, когда российские войска бомбят украинские города и убивают мирных жителей.

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Я никогда и нигде не говорил, что мне стыдно быть русским. С этим Камеди Баттл тоже не выиграть. Я русский. Моя дочь русская. Мама, дед, бабушка, сёстры, друзья. За них мне тоже должно быть стыдно ? Это моя Родина. И я горжусь тем, что я русский! И буду гордиться до конца дней, как и любой другой вменяемый человек гордится своей родиной и национальностью. Спасибо за внимание!

P.S. Я не политик и не военный. Всю жизнь я занимаюсь тем, чтобы люди смеялись и получали позитивные эмоции. Для меня большая трагедия, когда дело доходит до применения оружия. Это касается любого вооружённого конфликта. Бытового или глобального. Я очень хочу, чтобы перестали гибнуть люди. И мы бы снова смеялись над бытовыми проблемами и подкалывали друг друга как раньше. Ведь, как сказал великий Юрий Никулин: "Когда люди смеются – они не могут стрелять". #замир

Подобные заявления – то, что никогда не забудут украинцы!

Также мы напоминаем, что в России все же остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Всё будет Украина!

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