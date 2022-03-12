"Пишаюся тим, що я росіянин": Харламов захоплюється своїм походженням, поки Росія бомбить українські міста

Гарік Харламов дав ясно зрозуміти, на чиєму він боці / Фото: открытые источники
16-й день війни в Україні, яку розв'язала Росія проти українського народу. Більше немає місця півтонам та двозначним позиціям, які стільки часу транслювали так звані "голуби світу". Публічні люди займають позиції: засуджуючи чи підтримуючи події Путіна. Нещодавно зі своєю визначився шоумен Гарік Харламов.
У день вторгнення Росії в Україну Гарік Харламов не назвав речі своїми іменами, а лише залишив публікацію на кшталт "за мир у всьому світі".
А після того, як у Мережі його розкритикували і навіть поширили кілька повідомлень, де він нібито соромиться бути росіянином через російську агресію в Україні, він не просто виправдався перед підписниками, а й відкрито сказав, що пишається своїм походженням, тим, що він росіянин.
І це у момент, коли російські війська бомблять українські міста та вбивають мирних жителів.
Я ніколи й ніде не казав, що мені соромно бути росіянином. З цим Камеді Батл теж не виграти. Я росіянин. Моя дочка росіянка. Мама, дід, бабуся, сестри, друзі. За них мені теж має бути соромно? Це моя батьківщина. І я пишаюся тим, що я росіянин! І пишатимуся до кінця днів, як і будь-яка інша розумна людина пишається своєю батьківщиною і національністю. Дякую за увагу!
P.S. Я не політик та не військовий. Все життя я займаюся тим, щоб люди сміялися та отримували позитивні емоції. Для мене велика трагедія, коли справа доходить до застосування зброї. Це стосується будь-якого збройного конфлікту. Побутового чи глобального. Я дуже хочу, щоби перестали гинути люди. І ми знову сміялися б над побутовими проблемами і підколювали один одного, як раніше. Адже, як сказав великий Юрій Нікулін: "Коли люди сміються – вони не можуть стріляти". #замир
Подібні заяви – те, що ніколи не забудуть українці!
Також ми нагадуємо, що в Росії все ж таки залишається низка людей, які засуджують дії Путіна і вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.
- Так, російський репер Оксимирон дасть благодійний концерт у Туреччині, а прибуток віддасть на допомогу дітям українських біженців.
- Актриса Чулпан Хаматова із колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.
- Співак Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила.
- Російський актор Олексій Панін засуджує дії Путіна та соромиться російського паспорта.
- Блогер Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну .
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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