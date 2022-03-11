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Рэпер Оксимирон даст антивоенный концерт в Турции, а прибыль отправит в помощь детям украинских беженцев

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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11 марта, 20:57
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Российский рэпер, который часто выступает против бесчинств российских властей, в очередной раз озвучил свою гражданскую позицию
Оксимирон осуждает российское вторжение в Украину
Оксимирон осуждает российское вторжение в Украину / Фото: открытые источники

Популярный российский рэпер Оксимирон (Мирон Федоров – настоящее имя артиста, прим.ред.) – один из тех артистов в РФ, кто часто выступает против беззаконных действий властей, не раз выходил на митинги и всячески озвучивал несправедливость.

В момент, когда Россия напала на Украину, он не стал отмалчиваться, как другие российские артисты, а заявлял, что осуждает это варварское вторжение и отложит на неопределенный срок свои запланированные концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Отметим, концерты должны были пройти в марте и стать первыми сольными выступлениями рэпера с 2017 года. Артист решил перенести их, потому что, по его словам, он не может развлекать своих поклонников, пока Россия воюет с Украиной. Вот что говорил тогда Оксимирон:

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Я сегодня не ограничусь словами о том, что я за мир и против войны, потому что на словах все всегда за мир и против войны, однако это не мешает вести захватнические войны. Я хочу сказать, что я конкретно против той войны, которую прямо сейчас развязывает Россия против народа Украины. Я считаю, что это катастрофа и преступление.

Оксимирон / скриншот

А сегодня рэпер заявил, что даст в Турции несколько благотворительных концертов против войны в Украине. Прибыль от концертов будет направлена на помощь детям украинских беженцев. О запуске акции под названием "Russians Against War" он сообщил в своих соцсетях.

Уже больше двух недель идет война в Украине и при этом есть десятки миллионов русских, которые категорически не согласны с этой войной. Я считаю, что нужно как можно громче об этом сказать. И поэтому я объявляю серию своих благотворительных концертов, которая будет называться "Russians Against War". Сейчас в России невозможно сделать антивоенный концерт, потому что, как бы безумно это ни звучало, все антивоенное под запретом, введена тотальная цензура и всем, кто хоть как-то высказывается против этой войны, потенциально грозит уголовное преследование.

Смотрите видео обращения Оксимирона далее. В ролике присутствует ненормативная лексика (18+).

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Также мы напоминаем, что в России остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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