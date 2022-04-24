Как звезды отмечают Пасху: трогательные фото и поздравления артистов

Не пропустите душевные поздравления звезд к празднику / Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/irynafedyshyn
Еще недавно казалось, что хуже праздников, чем пандемию, быть не может. Никто и не догадывался, что нам придется отмечать светлый праздник Пасхи в военных условиях. В этом году главное пожелание у всех – мира и спокойствия. Мы собрали поздравления украинских звезд, задающие тон этому дню.
Маша Ефросинина
Известная телеведущая опубликовала важный разговор с сыном.
Ирина Федишин
Певица Ирина Федишин, ранее спевшая об ужасах в Буче, вместе с семьей освятила пасхальные корзинки.
Христос Воскрес! Просим у Бога, чтобы как можно быстрее в Украине наступил мир, согласие и процветание. Поздравляем всех с Пасхой. Берегите себе, родных и Украину
Певица Камалия
Павел Зибров
Украинский артист Павел Зибров поздравил всех со светлым праздником Пасхи, показал аппетитное содержимое пасхальной корзинки и трогательно поблагодарил наших военных.
Александр Пономарев
Певец, недавно выпустивший хит о победе, записал вдохновляющее праздничное видео.
Балерина Екатерина Кухар
Певица Ирина Билык
Музыкант Виктор Бронюк
Григорий Решетник
Популярный телеведущий Григорий Решетник, недавно отметивший день рождения сына, в честь праздника показал фото с семьей.
Слава Демин
Катя Осадчая
Телеведущая Катя Осадчая призвала молиться мир, за наших защитников и Украину.
Телеведущая и актриса Лилия Ребрик
В Instagram звезда ТВ и кино показала душевное семейное фото.
Самое главное – когда родные рядом. Небесной поддержки нам всем! Христос Воскрес! Воскреснет и Украина!
Певица Оля Цибульская
Артистка опубликовала видео со священником, которое подарит капельку надежды каждому украинцу.
Хореограф Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева
Никита Добрынин
Телеведущий и экс-"Холостяк" Никита Добрынин, недавно давший нам эксклюзивное интервью, призвал визуализировать мечты о победе.
Племянница Софии Ротару – Sonya Kay
Телеведущий Владимир Остапчук с женой Кристиной
Певица Юлия Санина
Участница "Холостяка" Даша Ульянова
С праздником!
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