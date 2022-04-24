Як зірки відзначають Великдень: зворушливі фото та привітання артистів

Не пропустіть душевні привітання зірок до свята / Фото: instagram.com/liliia.rebrik, instagram.com/irynafedyshyn

Ще недавно здавалося, що гірше за свята, ніж у пандемію, бути не може. Ніхто й не здогадувався, що нам доведеться відзначати світле свято Великодня у воєнних умовах. Цього року головне побажання у всіх – миру та спокою. Ми зібрали вітання українських зірок, які задають тон цьому дню.

Маша Єфросиніна

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Відома телеведуча опублікувала важливу розмову із сином.

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Ірина Федишин

Співачка Ірина Федишин, раніше заспівала про жахіття в Бучі, разом із сім'єю освятила великодні кошики.

Ірина Федишин з родиною / Фото: instagram.com/irynafedyshyn

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Христос Воскрес! Просимо у Бога, щоб якнайшвидше в Україні настав мир, злагода та процвітання. Вітаємо всіх із Великоднем. Бережіть собі, рідних та Україну

Співачка Камалія

Павло Зібров

Український артист Павло Зібров привітав усіх зі світлим святом Великодня, показав апетитний вміст великоднього кошика та зворушливо подякував нашим військовим.

Олександр Пономарьов

Співак, який нещодавно випустив хіт про перемогу, записав надихаюче святкове відео.

Балерина Катерина Кухар

Співачка Ірина Білик

Музикант Віктор Бронюк

Григорій Решетник

Популярний телеведучий Григорій Решетник, що нещодавно відзначив день народження сина, на честь свята показав фото із сім'єю.

Слава Дьомін

Катя Осадча

Телеведуча Катя Осадча закликала молитися за мир, за наших захисників та Україну.

Телеведуча та актриса Лілія Ребрик

У Instagram зірка ТВ та кіно показала душевне сімейне фото.

Лілія Ребрик з родиною / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Найголовніше – коли рідні поряд. Небесної підтримки нам усім! Христос Воскрес! Воскресне і Україна!

Співачка Оля Цибульська

Артистка опублікувала відео зі священиком, яке подарує краплинку надії кожному українцю.

Хореограф Женя Кот та його дружина Наталія Татаринцева

Микита Добринін

Телеведучий та екс-"Холостяк" Микита Добринін, який нещодавно дав нам ексклюзивне інтерв'ю, закликав візуалізувати мрії про перемогу.

Племінниця Софії Ротару – Sonya Kay

Телеведучий Володимир Остапчук із дружиною Крістіною

Співачка Юлія Саніна

Учасниця "Холостяка" Даша Ульянова

Зі святом!

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