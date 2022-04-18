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Горить, палає техніка ворожа: Пономарев, DZIDZIO, Антитіла подняли настроение украинцам новой песней

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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18 апреля, 10:11
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Александр Пономарев сочинил новую композицию о победе Украины. Вместе с ним спели несколько известных украинских артистов
Александр Пономарев выпустил песню, поднимающую боевой дух украинцев
Александр Пономарев выпустил песню, поднимающую боевой дух украинцев / Фото: Коллаж: Сегодня, скриншот

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины украинские музыканты не только пошли защищать родину, но еще и успели написать новые песни! Недавно Наталья Могилевская выпустила патриотическую рок-песню, а сегодня Александр Пономарев представил новую композицию.

В записи песни и клипа, которая точно поднимет настроение и боевой дух всех украинцев, приняли участие: юмористы и шоумены Евгений Кошевой и Юрий Ткач, группа "Антитіла", певец Петр Черный, а также Михаил Хома (DZIDZIO).

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"Горить-палає техніка ворожа,

Рідна Україна переможе!

Горить-палає і ще спалахуй,

Рускій корабль -...гей-гей!" – так звучит припев песни.

Украинцы оценили трек и написали десятки положительных комментариев под клипом на YouTube:

  • Дякуємо за підтримку бойового духу! Слава Україні! Слава Героям, захисникам та українським співакам! Україна переможе!
  • Дякую за пісню Вам, пане Олександре, дякую всім, хто приймав участь у записі пісні. Слава ЗСУ і всім захисникам України!
  • Як завжди клас! Молодці! СЛАВА УКРАЇНІ!
Скриншот: YouTube

Напомним, ранее группа THE HARDKISS выпустила актуальный трек "Як ти?"

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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