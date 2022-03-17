Катя Осадчая пристыдила MARUV и послала ее вслед за русским военным кораблем

Екатерина Осадчая резко обратилась к MARUV / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/maruvofficial

MARUV, которая несколько лет активно строила карьеру в россии, как и Ани Лорак со Светланой Лободой , отказывается говорить правду о войне россии против Украины. Она предпочла молчать и дальше радоваться жизни в стране-агрессоре.

На днях скандальная певица дала интервью о своей беременности русскому журналу Hello.ru. Очевидно, она не осознает, что сейчас для всех означает ее интервью российским СМИ. Таким образом, она "молча" озвучила свою позицию в поддержку путинского режима.

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Украинская телеведущая Екатерина Осадчая не смогла обойти стороной такую выходку артистки. Она дала несколько советов Марув.

В Instastories Осадчая заявила, что Марув следует вернуть украинский паспорт и идти туда, куда пошел военный российский корабль.

Катю, как и большинство украинцев, возмутил тот факт, что артистка появилась на страницах российского журнала в то время, когда оккупанты уничтожают наши города и убивают мирное население.

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Аня, отдай украинский паспорт. Получи русский и иди за русским кораблем, – написала Осадчая.

Скриншот Instastories

Кстати, в этом же интервью Марув рассказала, что у нее хорошее самочувствие. Так что, учитывая это, гастроли, запланированные на 2022 год, состоятся. Хотя в последнем своем посту в Instagram артистка уверяла, что "все ближайшие концерты отменяются".

Напомним, еще один "голубь мира" Регина Тодоренко спокойно смотрит фильмы о войне , пока Украину бомбит россия. Ранее телеведущая призвала не читать никаких новостей, а думать о любви.

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