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Тодоренко призвала не читать никакие новости, а думать о любви

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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27 февраля, 10:34
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Регина Тодоренко родом из Одессы, но уже долгое время живет в Москве
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Уже четвертый день ведутся бои в разных уголках Украины – наша армия дает отпор врагам. Украинские звезды пытаются достучаться до российских поклонников и показывают кадры войны в Украине. Также они просят российских артистов не молчать, а говорить правду о вторжении России.

Но Регина Тодоренко, чья семья сейчас находится в Одессе, происходящее не собирается называть войной.

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В Instagram она показала переписку с родными.

Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

В своем Telegram-канале телеведущая вчера вечером пожелала, чтобы ночь прошла спокойно, и посоветовала не читать никакие новости.

Молю вас всех не читать гадкие новости-фейки! Правды в СМИ мы не найдем (каждый пишет ту историю, которую выгодно. Как только мы ориентируемся на лженовости, появляется ненависть и исчезает любовь

Скриншот: Telegram

Телеведущая посоветовала сохранять спокойствие и не идти на провокации, "даже если кто-то пишет обидное"

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Скриншот: Telegram

Чуть позже Тодоренко призвала всех думать о любви и вспоминать о самых ярких и теплых моментах в жизни.

Только любовь излечит, только мир

Скриншот: Telegram

В то же время западные артисты активно поддерживают Украину. Режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение". Мадонна призвала помочь Украине. Также Арнольд Шварценеггер сказал, что на стороне Украины.

Элина Пелешенко
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