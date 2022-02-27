Тодоренко призвала не читать никакие новости, а думать о любви

Уже четвертый день ведутся бои в разных уголках Украины – наша армия дает отпор врагам. Украинские звезды пытаются достучаться до российских поклонников и показывают кадры войны в Украине. Также они просят российских артистов не молчать, а говорить правду о вторжении России.
Но Регина Тодоренко, чья семья сейчас находится в Одессе, происходящее не собирается называть войной.
В Instagram она показала переписку с родными.
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В своем Telegram-канале телеведущая вчера вечером пожелала, чтобы ночь прошла спокойно, и посоветовала не читать никакие новости.
Молю вас всех не читать гадкие новости-фейки! Правды в СМИ мы не найдем (каждый пишет ту историю, которую выгодно. Как только мы ориентируемся на лженовости, появляется ненависть и исчезает любовь
Телеведущая посоветовала сохранять спокойствие и не идти на провокации, "даже если кто-то пишет обидное"
Чуть позже Тодоренко призвала всех думать о любви и вспоминать о самых ярких и теплых моментах в жизни.
Только любовь излечит, только мир
В то же время западные артисты активно поддерживают Украину. Режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение". Мадонна призвала помочь Украине. Также Арнольд Шварценеггер сказал, что на стороне Украины.