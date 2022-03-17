Катя Осадча присоромила MARUV та послала її слідом за російським воєнним кораблем

Катерина Осадча різко звернулася до MARUV / Фото: instagram.com/kosadcha, instagram.com/maruvofficial

MARUV, яка декілька років активно будувала кар'єру в рф, як і Ані Лорак з Світланою Лободою, відмовляється говорити правду про війну росії проти України. Вона вирішила за краще мовчати і надалі радіти життю в країні-агресорі.

Днями скандальна співачка дала інтерв'ю про свою вагітність російському журналу Hello.ru. Очевидно, вона не усвідомлює, що зараз для всіх означає її інтерв'ю російським ЗМІ. Таким чином вона "мовчки" озвучила свою позицію в підтримку путінського режиму.

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Українська телеведуча Катерина Осадча не змогла обійти стороною таку витівку артистки. Вона дала декілька порад Марув.

В Instastories Осадча заявила, що Марув варто повернути український паспорт та йти туди, куди пішов воєнний російський корабель.

Катю, як і більшість українців, обурив той факт, що артистка з’явилася на сторінках російського журналу в той час, коли окупанти знищують наші міста та вбивають мирне населення.

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Аня, віддай український паспорт. Отримай російський та йди за російським кораблем, — написала Осадча.

Скріншот Instastories

До речі, в цьому ж інтерв'ю Марув розповіла, що вона має хороше самопочуття. Тож, зважаючи на це, гастролі, заплановані на 2022 рік, відбудуться. Хоч в останньому своєму дописі в Instagram артистка запевняла, що "всі найближчі концерти скасовуються".

Нагадаємо, ще один "голуб миру" Регіна Тодоренко спокійно дивиться фільми про війну, поки Україну бомбить росія. Раніше телеведуча закликала не читати жодних новин, а думати про любов.

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