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Стильная Кейт Миддлтон спустя два месяца наконец-то появилась на публике: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 06:30
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Целых два месяца Кейт Миддлтон не посещала публичные мероприятия. Из-за этого многие начали думать, что герцогиня Кембриджская беременна. Судя по новым фото, это всего лишь слухи
Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике
Кейт Миддлтон впервые за долгое время появилась на публике / Фото: Getty Images

Недавно даже королевские эксперты стали говорить о четвертой беременности Кейт Миддлтон, которая, по их словам всегда мечтала иметь четверых детей.

Теперь понятно, что герцогиня Кембриджская, скорее всего не ждет ребенка – у нее были двухмесячные "каникулы". Кейт снова приступила к своим королевским обязанностям.

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Кейт Миддлтон встретилась с британскими военными
Кейт Миддлтон встретилась с британскими военными / Фото: Getty Images

Миддлтон прибыла в графство Оксфордшир. Там она посетила военную базу Брайз-Нортон Королевских ВВС Великобритании.

Кейт Миддлтон и британские военные в Оксфордшире
Кейт Миддлтон и британские военные в Оксфордшире / Фото: Getty Images

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Кейт встретилась с военными, которые помогали проводить эвакуацию мирных жителей из Афганистана. Эта операция, как сообщает People, стала крупнейшей в Великобритании за последние 70 лет: с 14 по 28 августа из Кабула более 15 000 человек были вывезены Королевскими ВВС (военно-воздушными силами).

На мероприятие герцогиня Кембриджская надела элегантный наряд: расклешенные темно-синие брюки от бренда Jigsaw и двубортный жакет Reiss. В качестве аксессуара супруга принца Уильяма выбрала сумочку от бренда Tusting.

Кейт Миддлтон в Оксфордшире
Кейт Миддлтон в Оксфордшире / Фото: Getty Images

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор раздела "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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