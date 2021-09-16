Стильная Кейт Миддлтон спустя два месяца наконец-то появилась на публике: фото

Недавно даже королевские эксперты стали говорить о четвертой беременности Кейт Миддлтон, которая, по их словам всегда мечтала иметь четверых детей.
Теперь понятно, что герцогиня Кембриджская, скорее всего не ждет ребенка – у нее были двухмесячные "каникулы". Кейт снова приступила к своим королевским обязанностям.
Миддлтон прибыла в графство Оксфордшир. Там она посетила военную базу Брайз-Нортон Королевских ВВС Великобритании.
Кейт встретилась с военными, которые помогали проводить эвакуацию мирных жителей из Афганистана. Эта операция, как сообщает People, стала крупнейшей в Великобритании за последние 70 лет: с 14 по 28 августа из Кабула более 15 000 человек были вывезены Королевскими ВВС (военно-воздушными силами).
На мероприятие герцогиня Кембриджская надела элегантный наряд: расклешенные темно-синие брюки от бренда Jigsaw и двубортный жакет Reiss. В качестве аксессуара супруга принца Уильяма выбрала сумочку от бренда Tusting.
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