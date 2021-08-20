Концерт ко Дню Независимости Украины: альтернативная версия с Зибровым, Green Grey и другими (видео)

Альтернативный концерт ко Дню Независимости Украины / Фото: Сегодня

Практически сразу, как только в СМИ заговорили о концерте к 30-летию Независимости нашей страны, многие артисты начали говорить о том, что их не пригласили участвовать в большом шоу, режиссером которого выступила Катя Царик.

Весьма скандально в этой теме отметилась группа Green Grey, заявив, что их песню исключили из концерта, потому что она написана на русском языке.

По меньшей мере семь украинских артистов высказались в соцсетях и интервью о том, что на "Олимпийский" их не позвали. И мы придумали свой концерт ко Дню Независимости, чтобы поддержать наших звезд, сделавших вклад в развитие украинского шоу-бизнеса.

Концерт к 30-летию Независимости Украины: версия 2.0

Начать, пожалуй, уместно будет с Green Grey и их самого известного трека "Под дождем". Для праздничной атмосферы мы выбрали версию песни с оркестром.

Народная артистка Украины – Мария Бурмака – с 90-х выпускает свои песни на украинском языке. Наверное, самой узнаваемой композицией Марии остается "Пробач". Помните слова?

Сложно представить украинскую сцену без группы Тартак и Александра Положинского. Если вас еще не накрыло волной ностальгии, приготовьтесь, потому что мы выбрали самую хитовую песню Тартак и Кати Chilly.

Сейчас вы точно будете танцевать, потому что наш импровизированный концерт продолжит Иво Бобул с его неповторимой песней "Місячне колесо".

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Анастасия Приходько в свое время исполнила песню "Мамо" на русском и украинском языках, которая при прослушивании до сих пор вызывает мурашки по коже.

Какой же концерт без метра! Павло Зибров и "Хрещатик", дамы и господа)

Закрыть наш концерт ко Дню Независимости Украины мы решили патриотичной песней Екатерины Бужинской – Україна це ми.

Концерт на НСК "Олимпийском" состоится 24 августа. Ранее режиссер-постановщик концерта Катя Царик рассказала, что 98% мероприятия будут звучать украиноязычные песни.

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