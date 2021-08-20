Концерт до Дня Незалежності України: альтернативна версія з Зібровим, Green Grey та іншими (відео)

Альтернативний концерт до Дня Незалежності України / Фото: Сьогодні

Практично відразу, як тільки у ЗМІ заговорили про концерт до 30-річчя Незалежності нашої країни, багато артистів почали говорити про те, що їх не запросили брати участь у великому шоу, режисеркою якого виступила Катя Царик.

Вельми скандально в цій темі відзначилася група Green Grey, заявивши, що їхню пісню виключили з концерту, тому що вона написана російською.

Щонайменше семеро українських артистів висловилися в соцмережах та інтерв'ю про те, що на "Олімпійський" їх не покликали. І ми придумали свій концерт до Дня Незалежності, щоб підтримати наших зірок, які зробили вагомий внесок в розвиток українського шоу-бізнесу.

Концерт до 30-річчя Незалежності України: версія 2.0

Почати, мабуть, доречно буде з Green Grey та їхнього найвідомішого треку "Под дождем". Для святкової атмосфери ми обрали версію пісні з оркестром.

Народна артистка України – Марія Бурмака – з 90-х випускає свої пісні українською. Напевно, найбільш пізнаваною композицією Марії залишається "Пробач". Пам'ятайте слова?

Складно уявити українську сцену без групи Тартак і Олександра Положинського. Якщо вас ще не накрило хвилею ностальгії, приготуйтеся, тому що ми обрали хітову пісню Тартак та Каті Chilly.

Зараз ви точно будете танцювати, тому що наш імпровізований концерт продовжить Іво Бобул з його неповторною піснею "Місячне колесо".

Реклама

Анастасія Приходько свого часу виконала пісню "Мамо" російською та українською мовами, яка при прослуховуванні досі вражає та захоплює.

Який же концерт без метра! Павло Зібров і "Хрещатик", пані та панове)

Закрити наш концерт до Дня Незалежності України ми вирішили патріотичної піснею Катерини Бужинської – Україна це ми.

Концерт на НСК "Олімпійському" відбудеться 24 серпня. Раніше режисерка-постановниця шоу Катя Царик розповіла, що 98% заходи будуть звучати україномовні пісні.

Ще новини по темі: