Крапивина ответила Канделаки, которая не верит в нападение России на Украину

Нателла Крапивина резко ответила Тине Канделаки, защищающей Путина / Фото: instagram.com/natellakrapivina, instagram.com/tina_kandelaki

Ведущая Тина Канделаки относится к тем знаменитостям, которые дезинформируют относительно ситуации в Украине.

Она написала в Instagram, что "не надо верить фотографиям и видео с пленными", "ролики с закадровыми рыданиями и криками – вирус, который создан для того, чтобы сбить вас с толку".

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Скриншот: instagram.com/tina_kandelaki/

В комментария Канделаки осуждают, пишут, что были лучшего мнения о ней. Прокомментировала пост и Нателла Крапивина – экс-продюсер Светланы Лободы.

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Она написала в сторис, что раньше считала Тину Канделаки другом, но теперь все иначе.

Когда-то я могла назвать этого человека другом. Но это было в другой жизни.

Скриншот: instagram.com/stories/natellakrapivina

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Нателла Крапивина также отреагировала на слова Николая Баскова – певец заявил, что "Россия не начинает войны, а их заканчивает". Только вот его Крапивина назвала "классным парнем".

Коля, ты же классный парень! Добрый, щедрый, человечный! Зачем тебе война?, – написала продюсер.

Скриншот: instagram.com/stories/natellakrapivina

К слову, Потап и Макс Барских были более многословны, когда обращались к российскому певцу. Алексей Потапенко пожелал исполнителю гореть в огне, а Макс назвал Баскова придворным шутом.

Ранее Мадонна попросила поддержать Украину, а режиссер Дэвид Линч лично обвинил Путина в кровопролитии.