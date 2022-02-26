Потап разнес Баскова после поддержки вторжения Россия в Украину: "Горіти тобі Миколо в адському вогні"

Потап отреагировал на скандальный пост Николая Баскова

/ Фото: instagram.com/realpotap, скриншот

Потап не стал молчать после слов Баскова, что "Россия не начинает войны, а их заканчивает". Рэпер сопроводил пост кадрами, "помощи" от России и призвал российских звезд говорить правду и выходить на митинги.

И если есть у Вас хоть капля смелости и совести-выйдите на митинги и остановите свою армию! Пусть Вам будет стыдно, мерзко, обидно! Но будьте смелыми хотя бы раз в жизни, скажите правду!Россия ведёт кровавую бойню в Украине! Россия творит геноцид, соседнего мирного народа! Россия -ОСТАНОВИСЬ!!! СЛАВА УКРАЇНІ!!! Слава ВСУ

Реклама

Ну а ,что Коля Басков? Коля я знаю, как в твоей стране , ущемляют права человека, а прав и свобод у таких, как ты, вообще не видать. ? Я понимаю насколько ты боишься, боишься за своё будущее и любимых тебе людей. Но после того, что ты написал Николя в посте, тебе нужно пересмотреть звание Народного Артиста Украины…я знаю ,что ты Коленька не конфликтный человечек, но за такой подлизон тем, кто убивает людей, отправляет танки решетить соседнюю страну, аморалам и лжецам, гореть тебе Микола в адському вогні, до зустрічі!

Пока российские звезды пишут проплаченные посты о войне в Украине, голливудские звезды поддерживают украинцев. Ранее Ким Кардашьян вступилась за Украину и призвала нам помочь. В свою очередь, режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".