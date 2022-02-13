Курьезы, скандалы и много хейта: чем запомнится Нацотбор на Евровидение-2022?

Главные скандалы Национального отбора-2022 / Фото: Суспільне

Удивил ли нас в этом году Нацотбор? Безусловно! Еще на начальных этапах стало понятно, что обстановка будет очень напряженной.

Сайт "Сегодня" решил собрать в одной подборке все самые запоминающиеся и яркие скандалы Национального отбора на Евровидение-2022.

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Коррупция во время отбора

Первый скандал случился с певицей ERIA, которая не попала в лонг-лист Нацотбора. Тогда якобы исполнительница обвинила организаторов конкурса в коррупции.

Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина", – написала ERIA в комментариях в Facebook.

Как оказалось позже, сама певица никаким образом не замешана в громком высказывании, а оно принадлежит ее менеджеру. ERIA объяснилась в комментарии сайту "Сегодня" насчет инцидента.

Певица ERIA дала эксклюзивный комментарий "Сегодня" / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

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Дисквалификация участников

Не успели организаторы представить всех восьми финалистов Нацотбора, как на следующий день заявили о дисквалификации участника. Им оказался певец LAUD.

Как объяснили в "Суспільном", это произошло потому что песня артиста не соответствовала требованиям конкурса и была написана намного раньше, чем было заявлено.

Почему оргкомитет не проверил композицию заранее, до сих пор не ясно. По некоторой информации, об этом "доложил" кто-то из участников.

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LAUD был дисквалифицирован / Фото: Facebook

Обвинения в плагиате

Алина Паш обвинила своих конкурентов, группу KALUSH в копировании ее музыки. Так, она заявила, что в последнем опубликованном видео в аккаунте Kalush использован мотив из ее песни Bosorkanya.

И даже тональность та же. Я пока не знаю, как реагировать на это полноценно, сознательно. Сейчас мне просто противно от того, что кто-то называет себя творцом, артистом, хочет представлять своей музыкой Украину на Евровидении, а на самом деле просто накануне так нагло использует…

Ввиду того, какой резонанс вызвала ситуация, уже была реакция от группы Kalush. Саунд, к которому была претензия, будет изменен.

Alina Pash в РФ

Скандальной исполнительнице припомнили ее поездки в Россию и даже угрожали дисквалифицировать ее из Нацотбора за нарушение закона Украины.

Но "Суспільне" не нашло фактов нарушения певицей правил отбора. Отмечается, что организаторы Нацотбора проработали анкеты участников на их соответствие требованиям.

По данным "Суспільного", Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса. А ее выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, также пересечение границы происходило со стороны Украины.

Алину Паш хотели исключить из финала / Фото: myrotvorets

Тина Кароль – серый кардинал Нацотбора

В этом году Тина Кароль заняла почетное место за судейским столом. Правда, ей это не сыграло на руку. Многие еврофаны обвинили организаторов в том, что Тина будет продвигать "своих" участников.

Уже не секрет, что именно Караль стала первым спонсором творчества Wellboy, а значит будет помогать ему в финале.

Кроме того, в ряде пабликов появилась информация о том, что якобы "Суспільне" уже определило победителя Нацотбора. По их данным, Украину на "Евровидении" представит Alina Pash и "продвинет" ее в финале отбора Тина Кароль.

Тина Кароль в жюри Нацотбора

Alina Pash "прогнала" Wellboy за кулисами Нацотбора

Выйдя в пресс-зону, девушка "прогнала" одного из своих конкурентов Wellboy. Артист не успел договорить, пока давал интервью – ему пришлось уступить место Алине.

Нацотбор без звука

Во время прямого эфира не обошлось и без технических заминок и сбоев. Так, во время выступления первого участника, группы Cloudless, у вокалистов трижды пропал звук.

Из-за этого фронт-мену группы пришлось петь А капелла. Номер участников был явно испорчен и им пришлось выступать еще раз, чтобы показать свою постановку во всей красе.

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Правда, на официальном YouTube канала неудавшееся выступление уже заменили на версию со звуком.

Машу захейтили

Ведущей Нацотбора в этом году стала Маша Ефросинина. Эстафету ведения вокального конкурса ей передал экс-ведущий Сергей Притула.

Машу Ефросинину раскритиковали за ведения Нацотбора / Фото: YouTube

Похоже, что для Маши было очень волнительно вести такое масштабное шоу и зрители это заметили. Очень многие раскритиковали Ефросинину за ее высказывания в эфире и не профессионализм.

"Евросинина – это ужас"

"Суспільне – это треш, а Ефросинина – это вообще..."

"Ефросинину видеть не хотелось бы"

"Ведущая это беда, ни одного удачного комментария или реплики"

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Wellboy сел на трон из девушек

Под номером семь в финале Нацотбора выступил Wellboy c песней Nozzy Bossy. Сразу же после выступления исполнитель нарвался на критику от судей.

Ярослав Лодыгин заявил, что такая объективизация женского тела в номере неуместна и оскорбительна. Жюри очень не понравилось, то, что трон для Антона Вельбоя был "сделан" из женских тел.

За кулисами сам исполнитель признался, что не закладывал такого смысла в номер и такой подход выбрали только с точки зрения эстетики.

Курьез с баллами в финале

Во время оглашения результатов зрительского голосования произошла заминка – Тимур Мирошниченко сначала назвал одни баллы, позже попросил прощения, заявив, что ошибся, и озвучил совсем другие баллы участников.

При этом турнирная таблица, которая обычно выведена на экраны на главной сцене, исчезла и не появилась. Ведущим и членам жюри пришлось считать итоговые баллы участников на листочке.

В финале пропала таблица с баллами / Фото: YouTube

Пошутить над эти уже успел украинский телеведущий Владимир Остапчук, который сразу после трансляции снял забавный ролик.

Kalush хочет судиться с "Суспільним"

Группа KALUSH, которая вошла в тройку лидеров Нацотбора, обвиняет организаторов в фальсификации результатов – якобы баллы были неправильно подсчитаны.

Об этом могут свидетельствовать ошибки ведущих во время оглашения результатов голосования зрителей – Тимур Мирошниченко перепутал баллы, при этом турнирная таблица исчезла с экрана на сцене и никто не смог увидеть итоговые цифры.