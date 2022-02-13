Курйози, скандали та багато хейту: чим запам'ятається Нацвідбір на Євробачення-2022?

/ Фото: Суспільне

Чи здивував нас цього року Нацвідбір? Безперечно! Ще на початкових етапах стало зрозуміло, що ситуація буде дуже напруженою.

Сайт "Сьогодні" вирішив розповісти в одній добірці всі найяскравіші скандали Національного відбору на Євробачення-2022.

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Корупція під час відбору

Перший скандал стався зі співачкою ERIA, яка не потрапила у лонглист Нацвідбору. Тоді нібито виконавиця звинуватила організаторів конкурсу в корупції.

Немає продюсера, немає великих грошей, щоб дати хабар, – немає місця у відборі, це типова Україна", – написала ERIA у коментарях у Facebook.

Як виявилося пізніше, сама співачка жодним чином не замішана у гучному висловлюванні, а воно належить її менеджеру. ERIA пояснила це у коментарі сайту "Сьогодні".

Співачка ERIA дала ексклюзивней коментар "Сьогодні" / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

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Дискваліфікація учасників

Не встигли організатори представити всіх вісьмох фіналістів Нацвідбору, як наступного дня заявили про дискваліфікацію учасника. Ним виявився співак LAUD.

Як пояснили на "Суспільному", це сталося тому, що пісня артиста не відповідала вимогам конкурсу і була написана набагато раніше, ніж було заявлено.

Чому оргкомітет не перевірив композицію заздалегідь, досі неясно. За деякою інформацією, про це "доповів" хтось із учасників.

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LAUD був дискваліфікований / Фото: Facebook

Звинувачення у плагіаті

Аліна Паш звинуватила своїх конкурентів, гурт KALUSH, у копіюванні її музики. Зокрема, вона заявила, що в останньому опублікованому відео в обліковому записі Kalush використаний мотив з її пісні Bosorkanya.

І навіть тональність та сама. Я поки що не знаю, як реагувати на це повноцінно, свідомо. Зараз мені просто гидко від того, що хтось називає себе творцем, артистом, хоче представляти своєю музикою Україну на Євробаченні, а насправді напередодні так нахабно використовує…

Зважаючи на те, який резонанс викликала ситуація, вже була реакція від групи Kalush. Саунд, якого стосувалася претензія, змінять.

Alina Pash у РФ

Скандальній виконавиці пригадали її поїздки до Росії і навіть погрожували дискваліфікувати її за порушення закону України.

Але Суспільне не знайшло фактів порушення співачкою правил відбору. Зазначається, що організатори Нацвідбору опрацювали анкети учасників на їхню відповідність вимогам.

За даними "Суспільного", Alina Pash надала гарантії, що не порушувала законодавство України та вимоги конкурсу. А її виступ у 2015 році відбувався на приватному заході українців у Криму, перетин кордону відбувався з боку України.

Аліну Паш хотіли виключити з фіналу / Фото: myrotvorets

Тіна Кароль – сірий кардинал Нацвідбору

Цього року Тіна Кароль посіла почесне місце за суддівським столом. Щоправда, це їй не зіграло на руку. Багато єврофанів звинуватили організаторів у тому, що Тіна просуватиме "своїх" учасників.

Вже не секрет, що саме Кароль стала першим спонсором творчості Wellboy, отже, допомагатиме йому у фіналі.

Крім того, у кількох спільнотах з'явилася інформація, що нібито "Суспільне" вже визначило переможця Нацвідбору. За їхніми даними, Україну на Євробаченні представить Alina Pash, і "просуне" її у фіналі Тіна Кароль.

Тіна Кароль у журі Нацвідбору

Alina Pash "прогнала" Wellboy за лаштунками Нацвідбору

Вийшовши у пресзону, дівчина "прогнала" одного зі своїх конкурентів Wellboy. Артист не встиг договорити, поки давав інтерв'ю, – йому довелося поступитися місцем Аліні.

Нацвідбір без звуку

Під час прямого ефіру не обійшлося і без технічних зволікань та збоїв. Наприклад, під час виступу першого учасника гурту Cloudless у вокалістів тричі пропав звук.

Через це фронтменові гурту довелося співати а капела. Номер учасників був явно зіпсований, і їм довелося виступати ще раз, щоб показати свою постановку у всій красі.

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Щоправда, на офіційному YouTube-каналі невдалий виступ уже замінили на версію зі звуком.

Машу захейтили

Ведучою Нацвідбору цього року стала Маша Єфросиніна. Естафету ведення вокального конкурсу їй передав ексведучий Сергій Притула.

Машу Єфросиніну розкритикували за ведення Нацвідбору / Фото: YouTube

Схоже, що для Машу дуже схвилювало таке масштабне шоу, і глядачі це помітили. Дуже багато хто розкритикував Єфросиніну за її висловлювання в ефірі та непрофесіоналізм.

"Єфросиніна – це жах".

"Суспільне" – це треш, а Єфросиніна – це взагалі..."

"Єфросиніну бачити не хотілося б".

"Ведуча – це біда, жодного вдалого коментаря чи репліки".

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Wellboy сів на трон із дівчат

Під номером сім у фіналі Нацвідбору виступив Wellboy з піснею Nozzy Bossy. Одразу після виступу виконавець нарвався на суддівську критику.

Ярослав Лодигін заявив, що така об'єктивізація жіночого тіла в номері недоречна й образлива. Журі дуже не сподобалося, що престол для Антона Вельбоя був утворений із жіночих тіл.

За лаштунками сам виконавець зізнався, що не закладав такого сенсу в номер – такий підхід вибрали лише з погляду естетики.

Курйоз з балами у фіналі

Під час оголошення результатів глядацького голосування відбулася затримка – Тимур Мірошниченко спочатку назвав одні бали, потім вибачився, заявивши, що помилився, і озвучив зовсім інші.

Водночас турнірна таблиця, яка зазвичай виведена на екрани на головній сцені, зникла і не з'явилася. Ведучим та членам журі довелося рахувати підсумкові бали учасників на аркушику.

У фіналі зникла таблиця з балами / Фото: YouTube

Пожартувати з цього вже встиг український телеведучий Володимир Остапчук, який відразу після трансляції зняв кумедний ролик.

Kalush хоче позиватися до "Суспільного"

Група KALUSH, яка увійшла до трійки лідерів Нацвідбору, звинувачує організаторів у фальшуванні результатів – нібито бали були неправильно підраховані.

Про це можуть свідчити помилки ведучіх під час оголошення результатів голосування – Тимур Мірошниченко переплутав бали, турнірна таблиця зникла з екрану на сцені, і ніхто не зміг побачити підсумкові цифри.