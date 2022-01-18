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Скандал с ERIA на Нацотборе на "Евровидение": что надо знать о ситуации

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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18 января, 18:02
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Певица ERIA оказалась в центре внимания, не попав в лонг-лист Нацотбора на "Евровидение", а также намекнув о коррупции
Певица ERIA оказалась в центре скандала в связи со своим комментарием в соцсетях
Певица ERIA оказалась в центре скандала в связи со своим комментарием в соцсетях / Фото: https://www.instagram.com/anyri_mysterya/

Подготовка Украины к "Евровидению"-2022 в самом разгаре. Вчера был озвучен лонг-лист участников Нацотбора. Это 27 человек, среди которых не оказалось известной певицы ERIA, имя которой сейчас упоминается во многочисленных публикациях.

ERIA: суть скандала на Нацотборе на "Евровидение"-2022

Напомним, для участия в Нацотборе было получено 284 заявки от молодых и перспективных музыкантов. В итоге Общественный вещатель обнародовал лонг-лист из 27 человек, среди которых не оказалось ERIA, которая подавалась с песней MAVKA. Артистка, настоящее имя которой Ирина (Бояркина) Василенко, в соцсетях поблагодарила фанатов за поддержку.

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А на Фейсбук-странице Wiwibloggs намекнула на коррупцию в Нацотборе.

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Нет продюсера, нет больших денег, чтобы дать взятку – нет места в отборе, это типичная Украина",

- написала ERIA в комментариях в Facebook.

Также ERIA ответила в комментариях, что не знает, почему песня MAVKA не попала в лонг-лист. По словам певицы, с ней никто не связывался после оглашения списка для Нацотбора.

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Напомним, артистка в 2018 году уже пробовала свои силы в Нацотборе, выступая тогда в составе проекта VILNA с песней Forest Song. Тогда артистам досталось пятое место.

В этот раз артистка участвовала в конкурсе с песней MAVKA. Интерес к композиции сейчас только растет.

"Сегодня" обратились за комментарием к певице в связи с ситуацией. Не пропустите наши следующие обновления.

Напомним, в финал Нацотбора пройдет 8 артистов. Их имена объявят к 24 января, а сам финал (без полуфиналов в этом году) пройдет 12 февраля. Победитель будет представлять Украину на "Евровидении"-2022 в Турине.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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