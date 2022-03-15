Леся Никитюк обратилась к организации Anonymous с просьбой включать сирены в россии

Леся Никитюк обратилась к Anonymous / Фото: Instagram

Украинские знаменитости не прекращают использовать свою многомиллионную аудиторию на благо Украины и записывают обращения ко всем возможными мировым организациям. Например, Наталья Могилевская вчера обратилась к Байдену и властям ЕС.

В это же время Леся Никитюк решила пойти другим путем и в своем Instagram призвала на помощь хакеров из Anonymous. Тем самым, которые ранее взломали гостелеканалы в россии.

Реклама

Обращение к Anonymous! Сделайте так, чтобы сирена, которая включается в Украине, автоматически включалась и по всей россии,- попросила в публикации Никитюк.

Скриншот – instagram.com/lesia_nikituk

Комментаторы поддержали идею телеведущей и предложили свои варианты, как лучше подойти к этому вопросу.

"Желательно в сутки, без остановок и максимально громко, пусть сходят с ума"

"И чтобы во всех доступных гаджетах!"

"А после нее сразу звуки разрыва снарядов"

Также мы напоминаем, что в России остается ряд людей, которые осуждают действия Путина и требуют от него прекратить военные бесчинства в Украине. Многие из них были вынуждены покинуть страну.

Мы уверены в победе. Всё будет Украина!

Реклама

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!