Леся Нікітюк звернулася до організації Anonymous із проханням включати сирени в росії

Леся Нікітюк звернулася до Anonymous / Фото: Instagram
Українські знаменитості не припиняють використовувати свою багатомільйонну аудиторію на благо України та записують звернення до всіх можливих світових організацій. Наприклад, Наталія Могилевська вчора звернулася до Байдена та влади ЄС.
У цей же час Леся Нікітюк вирішила піти іншим шляхом та у своєму Instagram покликала на допомогу хакерів із Anonymous. Тих самих, які раніше зламали держтелеканали в росії.
Звернення до Anonymous! Зробіть так, щоб сирена, що включається в Україні, автоматично включалася і по всій росії, – попросила Нікітюк.
Коментатори підтримали ідею телеведучої та запропонували свої варіанти, як краще підійти до цього питання.
- "Бажано на добу, без зупинок і максимально голосно, нехай божеволіють"
- "І щоб у всіх доступних гаджетах!"
- "А після неї одразу звуки розриву снарядів"
Також ми нагадуємо, що в росії залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. Багато хто з них був змушений покинути країну.
- Актриса Чулпан Хаматова із колегами відкрито виступила проти війни, яку Росія розв'язала в Україні.
- Співак Олексій Кортнєв засудив російську владу і згадав, коли вона ще всіх обдурила.
- Російський актор Олексій Панін засуджує дії Путіна та соромиться російського паспорта.
- Блогер Ніка Білоцерківська відкрито підтримала українців.
- Дружина Сергія Жигунова підтримала українців і сказала росіянам, що їм брешуть щодня.
- Блогер Юрій Дудь закликав Путіна припинити війну.
Ми впевнені у перемозі. Все буде Україна!
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