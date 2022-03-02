"Мы семимильными шагами движемся прямиком в ад": Анжелика Варум осудила войну в Украине

Анжелика Варум призвала прекратить войну / Фото: instagram.com/avarum

Недавно высказался о войне в Украине Леонид Агутин, хотя и не назвал виновника в ее развязывании – Владимира Путина. Не стала отмалчиваться и его супруга, певица Анжелика Варум.

На своей странице в инстаграме артистка, которая родилась во Львове, написала обращение с требованием прекратить войну. Правда, она, как и ее муж, не говорит о том, что Россия напала на Украину и уже седьмой день идет полномасштабная война, а не спецоперация, как продолжает думать Лолита Милявская.

Реклама

"Я долго молчала. Я уже вышла из оголтелого возраста, когда можно орать на весь мир, что я против войны, зарабатывая баллы на сложившейся чудовищной ситуации и пользуясь одобрением большинства. Любому здравомыслящему человеку понятно, что против.

Но я обязана анализировать, хотя бы для того, чтобы мои дети жили с открытыми глазами, чтобы их не использовали как пушечное мясо, затыкая дыры в экономике. Мне казалось, что уроки истории, все книги, написанные о войне и о ее предпосылках, никогда больше не позволят нам наступить на эти грабли. Ан нет! Всё, оказывается, возможно!

Вне зависимости от исхода текущих событий, мы семимильными шагами движемся прямиком в ад! Точнее, по общечеловеческим меркам мы уже в аду! Кто виноват, рассудят потомки, если конечно выживут…

Реклама

Большое видится на расстоянии…

Мои соболезнования семьям погибших.

Мое требование к лидерам обеих стран – незамедлительно сесть за следующий раунд переговоров! Без посредников!!! Это наше дело! Это жизни наших граждан!

По понятным причинам отключаю комментарии, чтобы не множить злобу и агрессию".

Анжелика Варум / Фото: instagram.com/avarum

Отметим, что ряд звезд с украинскими корнями продолжают молчать. Среди них Наташа Королева, Ёлка, Лариса Долина.

Реклама

К счастью, есть и те, кто называют вещи своими именами.

Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.

Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.

Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.

Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!