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Еще недавно была с концертами в Украине, но не говорит о войне: Елка удалила публикации из Instagram

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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1 марта, 20:20
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Артистка с украинскими корнями в момент вторжения России в Украину выбрала тактику молчания...
Певица Ёлка не говорит о нападении России на Украину
Певица Ёлка не говорит о нападении России на Украину / Фото: скриншот

Недавно мы писали о том, что Ёлка приехала с концертами в Украину. 15 февраля был ее концерт в Киеве, а 16-го – в Харькове. И в непростое время, когда Россия вторглась в Украину, от артистки с украинскими корнями Елизаветы Иванцив (настоящее имя артистки – прим.ред.) все ждут поддержки. Но ее нет и, скорее всего не будет.

Ёлка по-прежнему молчит о войне в Украине, хотя уже 6 день ее соотечественники находятся под шквалом бомб и дикой агрессии со стороны оккупантов.

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Сначала "звезда" в инстаграм подтерла публикации до 2018 года.

скриншот из инстаграм Ёлки

Очевидно, она получала шквал критики от украинцев, как и другие артистки, покрывающие действия российских властей своим молчанием.

А затем и вовсе убрала все публикации, скорее всего, чтобы от нее наконец все отцепились.

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скриншот из инстаграм Ёлки

Но артистке стоит знать, что украинцы ничего не забудут и точно не простят ей, звезде, родившейся в Украине, той, что свою юность провела в Ужгороде.

Также напомним, певица Лолита Милявская по-прежнему называет войну России в Украине спецоперацией, а актер Антон Шагин и вовсе поддерживает Путина.

Но, к счастью, весь цивилизованный мир осуждает действия Путина и призывает поскорее закончить весь этот ужас.

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Тем временем все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину.

Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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