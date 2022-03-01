Еще недавно была с концертами в Украине, но не говорит о войне: Елка удалила публикации из Instagram

Недавно мы писали о том, что Ёлка приехала с концертами в Украину. 15 февраля был ее концерт в Киеве, а 16-го – в Харькове. И в непростое время, когда Россия вторглась в Украину, от артистки с украинскими корнями Елизаветы Иванцив (настоящее имя артистки – прим.ред.) все ждут поддержки. Но ее нет и, скорее всего не будет.
Ёлка по-прежнему молчит о войне в Украине, хотя уже 6 день ее соотечественники находятся под шквалом бомб и дикой агрессии со стороны оккупантов.
Сначала "звезда" в инстаграм подтерла публикации до 2018 года.
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Очевидно, она получала шквал критики от украинцев, как и другие артистки, покрывающие действия российских властей своим молчанием.
А затем и вовсе убрала все публикации, скорее всего, чтобы от нее наконец все отцепились.
Но артистке стоит знать, что украинцы ничего не забудут и точно не простят ей, звезде, родившейся в Украине, той, что свою юность провела в Ужгороде.
Также напомним, певица Лолита Милявская по-прежнему называет войну России в Украине спецоперацией, а актер Антон Шагин и вовсе поддерживает Путина.
Но, к счастью, весь цивилизованный мир осуждает действия Путина и призывает поскорее закончить весь этот ужас.
Тем временем все адекватные люди выступают против путинского вторжения в Украину.
- Продюсер Александр Роднянский верит в победу Украины и поддерживает украинцев.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.