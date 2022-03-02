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Каждый новый день – это новые смерти: Леонид Агутин умоляет остановить войну

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 09:54
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Известный российский певец решил высказаться по поводу развязанной Россией войны в Украине. Вот только он не назвал виновника кровопролития...Путина
Леонид Агутин призвал остановить войну на Украине.
Леонид Агутин призвал остановить войну на Украине. / Фото: instagram.com/agutinleonid

Если одни известные люди не боятся четко озвучивать свою позицию, как Юрий Дудь. То другие пытаются размыто говорить о войне в Украине и просто призывать к миру, когда здесь нужны громкие призывы и действия.

Также Леонид Агутин очень обтекаемо призвал РФ и Украину к диалогу. При этом он не обратился ни к русскому народу, ни к самому президенту-агрессору РФ.

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Шесть дней полного оцепенения. Шесть дней страха и растерянности. Шесть дней ужаса и трагедии. Видит Бог, я всегда был патриотом свой страны. Был в прошлом, есть в настоящем, и буду в будущем. Я сам держал автомат в руках и охранял рубежи своей родины с украинцами, в том числе. Я не собираюсь произносить политические лозунги. Я не собираюсь анализировать ситуацию. Все это в прошлом, – написал музыкант в Instagram .

Также Агутин добавил, что и не требует, поскольку его требования "никому не нужны". Но певец призывает к прекращению войны.

Я молю – остановите войну! Договоритесь! Каждый новый день – это новые смерти наших ребят, украинских граждан, миллионы поломанных судеб с той и с другой стороны, их боль, обида, страх и унижение. Необходимо изыскать другой способ политических амбиций всех участников большой игры. Этот себя исчерпал! Давно, – отметил артист.

Ранее жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.

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Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: "По всей Украине идут жестокие бои".

Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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