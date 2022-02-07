От рэпа к этно: все песни участников Нацотбора на Евровидение-2022

Все песни участников Нацотбора "Евровидение-2022". / Фото: Instagram

В финал Нацотбора на "Евровидение-2022" попали восемь музыкантов. Впереди участников ждет зрительское голосование, по результатам которого выберут представителя Украины на песенный конкурс.

Всего на участие в конкурсе было подано 284 заявки, а среди участников не только "новички" украинской эстрады, но и вокалисты, успевшие заслужить несколько престижных наград и званий. В результате в финал прошли: Alina Pash, Cloudless, KALUSH Orchestra, Barleben, Michael Soul, Our Atlantic, ROXOLANA и Wellboy

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Сайт "Сегодня" узнал, какие песни участники подготовили для Национального отбора и готовы с вами поделиться. Приятного прослушивания!

Kalush Orchestra – Stefania

Коллектив из города Калуш за пять дней до финала вокального соревнования наконец-то представил композицию Stefania, с которой музыканты планируют покорять зрителей. Также группа выпустила сразу и клип на трек.

Фронтмен группы Kalush Олег Псюк рассказал, что посвятил эту песню своей маме и уверен, что она очень понравится зрителям "Евровидения".

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Alina Pash – Shadows of Forgotten Ancestors

Певица, которую в шаге от финала обвинили в гастролях на территории России, также на днях представила конкурсный трек, который она исполнила на двух языках: украинском и английском. Песня получила название Shadows of Forgotten Ancestors (Тени забытых предков).

Главный посыл песни передает одну из его строк: "Помните своих предков, но пишите собственную историю".

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Также в композиции Алина Паш спела о славянских богах – Перуне, Дажбоге, вече, атаманах, а также зачитала рэп.

Cloudless – All be Alright

Закарпатская группа представила песню для Нацотбора еще в январе. Как объясняли музыканты, All be alright о неидеальности мира и о вере в лучшее.

All Be Alright – это столкновение с собственными мыслями и страстями, которые уничтожают нас изнутри. Мы можем сразиться с ними и победить их. Поскольку мы отвечаем за себя, мы сами решаем свою судьбу, и важно каждый день просыпаться и говорить себе: Что я могу сделать сегодня? Что сделает меня лучше? Смена начинается с тебя, – говорил фронтмен Cloudless Юрий Каналош.

Barleben – Hear My Words

Исполнитель, пришедший на смену LAUD после его дисквалификации, споет на кастинге лирический трек. Певец объяснил смысл, который вложил в песню. По его словам, Hear My Words о том, что "во времена страха и ненависти, агрессии и напряжения нам необходимо вспомнить о любви, и, хоть на время, наполнить ею свое сердце".

Michael Soul – Demons

Певец из Беларуси представил сингл в стиле dark-pop. Композиция рассказывает личную историю пребывания артиста в темноте. Сам Майкл признавался, что создание этого трека – это очередная витка в поиске себя.

Как объяснял исполнитель, Demons – это ошибки, а сам трек рассказывает историю познания себя и обращение к другим.

Our Atlantic – Моя любовь

Группа из города Умань смешала в своей композиции несколько стилей – поп, диско, соул и "усатый фанк" 70-х. Музыканты объясняют, что через сингл они хотят привлечь внимание к злободневной теме абъюза в отношениях.

Мужчины, женщины и любой человек в мире могут стать жертвой абъюза. И очень важно вовремя выйти из этих отношений. Чтобы потом не собирать себя по кускам, – рассказал автор слов Дмитрий Бакал.

ROXOLANA – Girlzzz

На создание этого сингла Роксолану вдохновила народная песня "Летіла зозуля". В песне есть этнические мотивы, которые ранее в своей конкурсной песне "Шум" использовала группа Go_A. Girlzzz написана на английском языке, но один куплет – на украинском.

Ранее певица объясняла, что эта песня о том, что "на один вечер я забуду об этом все, о переживаниях и тревогах, поставлю все на паузу и просто have fun".

Wellboy – NOZZY BOSSY

А вот этот артист будет держать интригу до конца. Пока что музыкант еще не презентовал конкурсную песню. Только известно ее название. Официально Wellboy будет презентовать сингл 11 февраля, за день до финала.

Чья песня вам больше всех понравилась? Голосуйте! KALUSH Orchestra Alina Pash Cloudless Barleben Michael Soul Our Atlantic ROXOLANA Wellboy

Накануне стали известны имена всех членов жюри, которые помогут зрителям выбрать победителя. Первой за судейским столом оказалась Тина Король , вслед за ней – Ярослав Лодыгин , последней судейское кресло заняла победительница "Еровидения-2016" Джамала .