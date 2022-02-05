Две дивы за одним столом: Джамала, как и Тина Кароль, стала членом жюри Нацотбора на "Евровидение"

Сегодня "Суспільне" назвало имя третьего члена жюри Нацотбора на "Евровидение". Им стала певица Джамала!

Певица снова в жюри Нацотбора / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украина активно готовится к главному вокальному конкурсу Европы. Уже на следующей неделе пройдет финал, где будет назван представитель Украины на "Евровидении", а сегодня "Суспільне" объявило имя третьего члена жюри. Им стала певица Джамала!

Напомним, в 2016-м году Джамала победила на "Евровидении" и привезла конкурс в Киев. И в этом году артистка, которая ранее уже была в жюри Нацотбора, снова вернулась на конкурс. Вот как Джамала комментирует новость:

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Джамала стала третьей судьей Нацобора / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Очень приятно вернуться в Национальный отбор снова в телевизионном формате. Это очень прикольно. И как мы уже видим за этот период с 2016 года, он дал толчок не только для наших представителей на Евровидении, но и для развития украинской музыки в целом. Благодаря Национальному отбору, мы узнали очень много новых имен и открыли множество интересной украинской музыки, — отметила Джамала. – Мне кажется, этот отбор – не исключение.

По словам артистки, этот выбор будет непростым, она будет оценить участников по своему видению:

Крутой состав участников. Конечно, я всегда за всеми наблюдаю, почти всех знаю. Все достойные авторы и исполнители. Но на конкурсе буду оценивать по своему видению. Прежде всего – это выступление вживую. Он должен быть качественным, точным, харизматичным, артистическим, привлекательным. Это все очень важные элементы. Песня должна иметь какую-нибудь интересную изюминку, характер. И, конечно, номер. И хотя от первого выхода в Евровидение все может и должно меняться, в целом это должно быть что-то интересное.

Также поклонникам интересно, не будет ли споров между Джамалой и Тиной Кароль, которая также будет судить участников, она же и сама выступала на "Евровидении", заняв седьмое место. Ведь две ТОПовые украинские певицы могут не сходиться во мнениях касательно номеров участников. Благо, в жюри есть еще и Ярослав Лодыгин.

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Жюри и телезрители определяют по 50% результата голосования.

Напомним, Джамала в 2016 году на 61-м песенном конкурсе "Евровидения" победила с авторской песней "1944", посвященной трагическим событиям прошлого, в частности, депортации крымскотатарского народа. В 2017-2019 годах певица была судьей Нацотбора на Евровидение. Предлагаем вспомнить ее выступление.

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К слову, финал Национального отбора на "Евровидение-2022" состоится в формате телевизионного концерта 12 февраля в 18:30.