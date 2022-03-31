Получивший пощечину Крис Рок на своем концерте впервые затронул тему драки с Уиллом Смитом

Крис Рок впервые затронул тему драки / Фото: Getty Images

Вчера нарушила молчание Джада Пинкетт-Смит после инцидента с мужем на "Оскаре", а теперь появился комментарий от самого Криса Рока, из-за неуместной шутки которого разгорелся весь скандал.

История на "Оскаре" стала одной из самых обсуждаемых тем этой недели в сфере шоу-бизнеса. Напомним, американский актер и комик Крис Рок неудачно пошутил о жене Уилла Смита. Из-за чего тот ударил комика по лицу. Позже за выходу Уиллу Смиту пришлось извиняться, а после появилось сообщение, что к актеру могут применить санкции и даже отобрать его первую в жизни статуэтку.Решение об этом будет озвучено уже в апреле.

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Актер раскаялся в содеянном / Фото: Getty Images

И теперь в Сети обсуждают ответ Криса Рока, который в среду вечером на своем шоу в Бостоне впервые нарушил молчание на эту тему.

Я все еще обдумываю то, что произошло. И когда-нибудь расскажу об этом дерьме. Это будет серьезно и смешно,

- такими словами начал свое выступление Рок, но спешить из заявлениями он не стал.

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Надо сказать, что после скандала дела у Криса Рока пошли еще лучше: билеты на все ближайшие выступления раскупили за считанные часы после церемонии. Также повысилась сумма гонорара.

Крис Рок / Фото: Getty Images

Мы продолжаем следить, как будет разворачиваться ситуация далее.

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Также в Сети обсуждают от факт, что Брюс Уиллис заканчивает карьеру из-за болезни.

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