Уилла Смита могут лишить его первого "Оскара" из-за пощечины Крису Року

Скандальный инцидент на церемонии вручения "Оскара" может лишить Уилла Смита первой статуэтки. Комиссия киноакадемии соберется на этой неделе

Уилл Смит / Фото: Getty Images

Голливудский актер Уилл Смит рискует остаться без своей первой статуэтки "Оскар" из-за хлесткой пощечины Крису Року, неудачно пошутившему о жене Смита во время церемонии награждения.

Несмотря на то, что Уилл уже принес свои извинения Крису и признал, что рукоприкладство было не лучшим решением в этой ситуации, руководство Киноакадемии все же соберет специальную комиссию.

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Как сообщает издание The Guardian, оргкомитет "Оскара" сейчас занимается расследованием инцидента и уже в ближайшую среду они вынесут свой вердикт.

Согласно правилам прописанным в статуте академии, дисциплинарное взыскание может включать "приостановление членства или исключение из членства".

Однако вероятность, что у актера заберут статуэтку не высока. По словам одной из членов руководства Киноакадемии Вупи Голдберг, к Смиту могут применить и другие меры.

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Напомним, что ранее в истории "Оскара" уже были случаи, когда обладателей статуэтки лишали членства. Например, своего статуса лишились кинопродюсер Харви Вайнштейн, осужденный за харрасмент, и польский кинематографист Роман Полански, которого обвинили в сексуальном насилии.

Отметим, что актриса Шеннен Доэрти раскритиковала повышенное внимание к драке в момент, когда в Украине гибнут люди.

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