Россию не допустят до участия в Евровидении-2022

России запретили участвовать в Евровидении / Фото: Twitter

Украинцы требовали отстранить Россию от "Евровидения-2022" и это совершилось. Сегодня Европейский вещательный совет (EBU) объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе в этом году.

Отмечается, что принятое решение "отражает обеспокоенность тем, что в свете беспрецедентного кризиса в Украине включение российского конкурсанта в этом году нанесет ущерб репутации конкурса".

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EBU провел консультации со всеми членами организации, прежде чем принять это решение.

В тот же день, когда Россия напала на Украину, украинская телекомпания UA:PBC обратилась в EBU с просьбой запретить агрессору участвовать в конкурсе "Евровидение-2022".

В EBU заявили, что война не повлияет на участие России или Украины в "Евровидении-2022", утверждая, что конкурс является "неполитическим культурным событием".

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Напомним, что одной из целей песенного конкурса "Евровидение" в 1950-х было объединение культурной Европы после Второй Мировой войны.