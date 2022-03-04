Путинолюб Тимати открыто угрожает Максу Барских: "Обязательно покажу тебе, кто здесь кто"

Тимати шлет угрозы Максу Барских / Фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/timatiofficial
Недавно мы писали о том, что Потапу угрожают из-за его высказываний против войны, которую Россия уже девятый день ведет в Украине. Теперь же стало известно, что получает угрозы Макс Барских.
Так, под постом у Потапа он написал, что и ему угрожают.
Все дело в том, что Макс Барских в инстаграм сказал, что больше никогда не приедет в Россию с концертами.
Кстати, пост Макса поддержала одна из "девушек Тимати" Саша Дони, киевлянка, у которой с ним, как писали СМИ, был пиар-роман за деньги.
А затем российский рэпер Тимати, который всегда находился на коротком поводке у российской власти, открыто пообещал, что в свое время Барских придется ответить за его эпитет "дырявая" Россия:
Посмотрел твое обращение к народу России. Ты ничего не перепутал? Ты забыл, с чьей ложки ты жрал все эти годы? На чьих корпоративах ты плясал здесь в России? Рано или поздно все это закончится, и мы с тобой обязательно увидимся, ведь Земля круглая. И я обязательно покажу тебе, кто здесь кто.
Но пусть Тимати не обольщается. Время все расставит по своим местам и справедливость восторжествует. И мы еще увидим, как пропутинские звезды захотят отмыться в глазах всего мира.
Отметим, что в РФ все же есть думающие люди, которые осуждают действия Путина и требуют у него прекратить военные бесчинства в Украине. И мы об этом не устаем говорить.
- Актриса Чулпан Хаматова с коллегами открыто выступила против войны, которую Россия развязала в Украине
- Российский актер Алексей Панин осуждает действия Путина и стыдится российского паспорта.
- Блогер Ника Белоцерковская открыто поддержала украинцев.
- Жена Сергея Жигунова поддержала украинцев и сказала россиянам, что им лгут каждый день.
- Блогер Юрий Дудь призвал Путина прекратить войну.
- Также София Ротару не стала молчать о вторжении России: По всей Украине идут жестокие бои.