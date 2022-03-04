Путінолюб Тіматі відверто загрожує Максу Барських: "Обов'язково покажу тобі, хто тут хто"

Тіматі шле погрози Максу Барських / Фото: instagram.com/max_barskih, instagram.com/timatiofficial

Нещодавно ми писали про те, що Потапу загрожують через його висловлювання проти війни , яку Росія вже дев'ятий день веде в Україні. Тепер стало відомо, що отримує загрози Макс Барських .

Так, під постом у Потапа він написав, що і йому загрожують.

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коментар Барських на сторінці у Потапа / скріншот

Справа в тому, що Макс Барських в інстаграм сказав, що більше ніколи не приїде до Росії з концертами.

До речі, пост Макса підтримала одна з "дівчат Тіматі" Саша Доні, киянка, яка з ним, як писали ЗМІ, мала піар-роман за гроші.

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А потім російський репер Тіматі, який завжди знаходився на короткому повідку у російської влади, відкрито пообіцяв, що свого часу Барських доведеться відповісти за його епітет "дірява" Росія:

Тіматі загрожує Барських

Подивився твоє звернення до народу Росії. Ти нічого не переплутав? Ти забув, з чиєї ложки ти жер всі ці роки? На чиїх корпоративах ти танцював тут у Росії? Рано чи пізно все це закінчиться, і ми з тобою обов'язково побачимось, адже земля кругла. І я обов'язково покажу тобі хто тут хто.

Але нехай Тіматі не радіє наперед. Час все розставить на свої місця і справедливість переможе. І ми ще побачимо, як пропутинські зірки захочуть відмитися в очах усього світу.

Зазначимо, що в РФ все ж таки є люди, які думають, які засуджують дії Путіна і вимагають у нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.