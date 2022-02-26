"То, что делает Путин, — это абсолютный позор": актриса Хайден Панеттьери поддержала украинцев

Знаменитая актриса поддержала украинцев / Фото: Getty Images

Голливудская актриса Хайден Панеттьери всегда с большой теплотой относилась к Украине, ведь отец ее единственной дочери – Владимир Кличко, знаменитый боксер. Но, конечно, не только по этой причине. Звезда, будучи на последних месяцах беременности, поддерживала Украину и во время Революції Гідності. Не осталась она в стороне и сейчас.

На своей странице в инстаграм Хайден Панеттьери обратилась к Путину, выступая в защиту украинцев.

Реклама

Я лично была свидетелем силы украинского народа, который так упорно боролся за свою независимость и на протяжении многих лет продолжает страстно защищать свою страну. То, что делает Путин, — это абсолютный позор! Этот ужасный момент в истории посылает ужасающий сигнал: сигнал о том, что в наши дни, в 2022 году, можно нарушать права свободных людей и позволять автократам вроде Путина брать все, что им заблагорассудится. Я молюсь за свою семью и друзей там и за всех, кто борется. Как бы я хотела, чтобы у вас было больше поддержки и сражаться вместе с вами! А пока я прошу тех из нас, кто не может быть там, встать плечом к плечу в знак солидарности с народом Украины и продемонстрировать свою поддержку #демократии. Продолжайте следить за новостями от @klitschko и @vitaliyklitschko #demo4democracy

Мы благодарим Хайден за такую важную поддержку в это время! Это очень ценно!

Также напомним, в связи с войной в Украине против вторжения России выступили: