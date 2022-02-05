ТОП-звезды у вас дома: кого украинцы мечтают пригласить к себе на праздник?

Этих звезд украинцы хотели бы видеть у себя на праздниках / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинские знаменитости довольно охотно отправляются на так называемые корпоративы. Имея финансовые возможности, можно легко организовать себе праздник со звездой. Конечно, придется соблюдать райдер, найти возможность втиснуться в график артиста, но в целом можно подарить себе хорошее настроение и увидеться с кумирами. И в новом опросе "Сегодня", который провела исследовательская компания Gradus, установили, кого из звезд хотели бы видеть у себя на празднике украинцы.

Так, артисты, которых самое большое количество опрошенных пригласили бы спеть на своей свадьбе или юбилее – это DZIDZIO (21%), Оля Полякова (20%), Настя Каменских (20%), Олег Винник (19%), Верка Сердючка (19%) и Тина Кароль (17%).

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Верка Сердючка и Настя Каменских / Фото: Lux.fm

Вкусы людей – вполне объяснимы. Эти артисты сейчас на пике популярности.

Оля Полякова и Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

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Исследование было проведено исследовательской компанией Gradus Research в партнерстве с телеканалом "Украина" методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении.

Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов размером более 50 000 жителей в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региона. Период проведения поля: 2 февраля 2022 года с 12:05 по 15:25. Размер выборки: 1000 респондентов.

Для справки:

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Gradus – система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону.

– система быстрых социологических онлайн опросов на базе выборки панельного типа с помощью мобильного приложения Gradus. Выборка отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Метод сбора информации: опрос, самостоятельное заполнение на смартфонах среди участников онлайн-панели Gradus.

Целевая группа исследования: мужчины и женщины от 18 до 60 лет, проживающие в городах с населением 50 тыс. жителей и более.

Помогайте стране отслеживать состояние общества в период посткарантина – устанавливайте мобильное приложение Gradus.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.

Напомним, ранее опрос установил самую надоевшую звезду.