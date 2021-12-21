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Олег Винник сделал заявление, почему может отказаться от концертов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
21 декабря, 14:27
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В полуфинале шоу "Маска", которое выходит по субботам в 21:00 на телеканале "Украина", разгораются новые страсти. Звездные детективы услышали в голосе Жирафы бэквокалистку Олега Винника – певицу Таюне. Как отнесся к такому повороту сам артист?
Олег Винник сделал громкое заявление в шоу "Маска" на телеканале "Украина"
Олег Винник сделал громкое заявление в шоу "Маска" на телеканале "Украина" / Фото: пресс-служба

Финалистка второго сезона гипершоу "Маска" Жирафа в девятом выпуске удивила всех лирическим и профессиональным исполнением песни "Позови меня с собой" певицы Аллы Пугачевой. Насладившись выступлением, Оля Полякова сделала довольно интересное предположение, что под маской Жирафы, за которой так настойчиво ухаживает DZIDZIO, скрывается бэквокалистка Олега Винника – певица Таюне.

Таюне! Да-да, я не знаю Таюне! Люди добрые, очень важная вещь – если это Таюне, то я покидаю этот проект, более того, я отказываюсь от всех концертов! Ведь так развести меня – нереально! – заявил Олег Винник.

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Звездный коллега Винника, не обращая внимания на предположение, попросил слово и продолжил подбивать клинья к участнице.

Вообще-то сейчас я должен говорить! Я всю неделю к этому готовился, искал кое-что – поехал в деревню, открыл старенький домик и нашел старинное, очень ценное для моей семьи радио. Но поскольку Жирафа коллекционирует антикварные вещи, то решил подарить его ей. А еще я перезвонил на все радиостанции и попросил поставить тебе мою песню "Моя любов". Это для тебя, Жирафа!" – рассказал DZIDZIO в эфире шоу.

DZIDZIO и Жирафа в шоу "Маска"
DZIDZIO и Жирафа в шоу "Маска" / Фото: телеканал "Украина"

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Позже детектив снова выбежал на сцену и поцеловал Жирафу. Такое поведение только подогрело страсти. А кто скрывается под образом меланхолической красавицы, станет известно уже в новом выпуске гипершоу!

Смотрите суперфинал шоу-детектива "Маска" в субботу, 25 декабря, в 21:00 на телеканале "Украина".

Ранее Олег Винник в эфире шоу "Маска" честно ответил, есть ли у него дети.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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