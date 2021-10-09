Вернулся один из участников: коротко о четвертом выпуске Холостячки-2

Как прошел четвертый выпуск шоу "Холостячка-2" - самые интересные подробности / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

Мы уже сообщали, кто покинул проект в четвертом выпуске "Холостячки-2" – сразу два участника отправились домой. А теперь предлагаем узнать самые яркие подробности четвертого эпизода проекта.

Возвращение полицейского

На проект в этом выпуске спустя 10 дней вернулся полицейский Александр Борзенко - он был вынужден уехать на спецзадание. Все прошло отлично и наш "Джеймс Бонд" снова готов покорять сердце Златы. В начале выпуска он провел урок самообороны.

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Похоже, что у Златы возникла симпатия к Александру, раз она сразу после свидания вручила ему розу.

Скриншот: видео

Лови волну

Далее Злату Огневич ждало свидание с Богданом Коломейко. Однако тут неожиданно "ворвался" Максим Тарапата, у которого было право по своему желанию присоединиться к любому индивидуальному свиданию соперников.

Трио отправилось на Днепр учиться плавать на электрофойле.

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Скриншот: видео

В итоге так получилось, что Злата звала на свидание Богдана, но провела почти все время с Максом: мужчина оказывал ей внимание и заботу, в отличие от Богдана, который скорее хотел показать, какой он "крутой" и научиться быстро кататься на электрофойле, нежели уделять внимание Холостячке.

Свидание с Васко и Романом

Также Злата успела сходить на свидание с Романом Свечкоренко, где он рассказал душещипательную историю о своей семье, и болгарским теннисистом Васко Младеновым.

Вместе с Васко и Романом Злата репетировала номер для будущего конкурса талантов. Они устроили театр теней. По сюжету Злата выбирает между двумя парнями, а в конце номера выдает розу тому, кто ей понравился – очень символично.

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Скриншот: видео

Конкурс талантов

Еще один интересный момент выпуска – конкурс талантов, где победитель получает розу. Мужчины всячески себя проявляли: Олег Плахотнюк танцевал в образе Элвиса Пресли, Андрей Хвирткевич гадал на картах Таро, Винченцо Дулепа показывал акробатический номер, а Влад Ясько вообще нарисовал Злату клеем. Задача Огневич была высыпать блестки на полотно с клеем, после чего получился полноценный портрет певицы.

Скриншот: видео

Но розу в итоге получил Андрей Задворный, который рассмешил Злату своим стендапом.

Фото: Instagram

Но не только мужчины удивляли Злату, а и Злата – мужчин. Участников ждал сюрприз в виде "горячего" танца Холостячки в полупрозрачном костюме.

Скриншот: видео

В этом выпуске один участник вернулся на проект, а двое – покинули шоу, таким образом за сердце Златы Огневич осталось бороться 10 мужчин.

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