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Злата Огневич в прозрачном костюме исполнила горячий танец для участников Холостячки: фото

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня
9 октября, 00:58
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На шоу "Холостячка" удивлять могут не только участники проекта, но и сама главная героиня. Злата Огневич сделала подарок мужчинам, станцевав для них соблазнительный танец со стулом
Злата Огневич неожиданно станцевала сексуальный танец для участников "Холостячки-2"
Злата Огневич неожиданно станцевала сексуальный танец для участников "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

В четвертом выпуске "Холостячки" участники шоу увидели Злату Огневич со другой стороны. Певица проявила свою сексуальность и умение соблазнять, нарядившись в полупрозрачный костюм и станцевав горячий танец со стулом.

Скриншот: видео

В этом выпуске участники принимали участие в талант-шоу: они должны были удивить Злату своими талантами, а победителю по правилам достается роза. К слову, в талант-шоу победил Андрей Задворный – Злате очень понравился его стендап про других участников.

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Но и сама певица смогла удивить мужчин. Злата нарядилась в полупрозрачный костюм и исполнила горячий танец, а главным ее реквизитом на сцене был стул.

Скриншот: видео

Выступление Златы мужчины запомнят надолго!

Скриншот: видео

Многие не ожидали такого от Огневич, которая казались им "пай-девушкой", а не дерзкой соблазнительницей. Участники высоко оценили выступление Златы.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды" Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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