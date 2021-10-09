Злата Огневич в прозрачном костюме исполнила горячий танец для участников Холостячки: фото

На шоу "Холостячка" удивлять могут не только участники проекта, но и сама главная героиня. Злата Огневич сделала подарок мужчинам, станцевав для них соблазнительный танец со стулом

Злата Огневич неожиданно станцевала сексуальный танец для участников "Холостячки-2" / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, скриншот

В четвертом выпуске "Холостячки" участники шоу увидели Злату Огневич со другой стороны. Певица проявила свою сексуальность и умение соблазнять, нарядившись в полупрозрачный костюм и станцевав горячий танец со стулом.

Скриншот: видео

В этом выпуске участники принимали участие в талант-шоу: они должны были удивить Злату своими талантами, а победителю по правилам достается роза. К слову, в талант-шоу победил Андрей Задворный – Злате очень понравился его стендап про других участников.

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Но и сама певица смогла удивить мужчин. Злата нарядилась в полупрозрачный костюм и исполнила горячий танец, а главным ее реквизитом на сцене был стул.

Скриншот: видео

Выступление Златы мужчины запомнят надолго!

Скриншот: видео

Многие не ожидали такого от Огневич, которая казались им "пай-девушкой", а не дерзкой соблазнительницей. Участники высоко оценили выступление Златы.

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