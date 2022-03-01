"Я знаю, что украинцы выстоят": продюсер Александр Роднянский поддержал Украину

Александр Роднянский поддерживает Украину / Фото: Инстаграм Александра Роднянского
Александр Роднянский – известный продюсер, режиссер и менеджер, он же и уроженец Киева, стал одним из тех, кто открыто осуждает вторжение Путина в Украину.
На своей странице в инстаграм продюсер "Дылды" с первого дня нападения на Украину следит за событиями, всячески старается привлечь внимание мира и достучаться до россиян.
Представить, что мой родной город, где живут мои близкие, мои друзья, родственники и знакомые, где похоронены мои родители, дедушки и бабушки, бомбят ракеты страны, в которой я прожил 20 лет, на языке которой я говорю с первого года жизни, где тоже живут мои друзья и близкие, я не мог.....Вчера в потрясении я написал, что скорблю и плачу. Сегодня я скажу, что я знаю, что украинцы выстоят. Нежные и мужественные люди выстоят. Потому что они бьются за свою землю.
Вместе с другими деятелями культуры, театралами и музыкантами он также публиковал открытое письмо против войны в Украине.
Также он еще раз обратился к россиянам, которых кормят пропагандой и дикой ложью:
Российские войска находятся в другой стране. В которой живет другой народ. Живет так, как считает нужным. Правильно. Или не очень. Со своими ошибками. Достижениями. Поражениями и победами. Это их страна. Их жизнь. Любое покушение на неё – преступление. Международно признанное. Этим и объясняется такое абсолютное международное единодушие в поддержке жертвы агрессии. Украины. И её жителей.
Александр Роднянский, спасибо вам за позицию!
Для справки:
- Александр Роднянский – президент Кинотавра, член Американской киноакадемии
- продюсер: "Дылда", "Нелюбовь","9 рота"
- основал канал 1+1, вывел на NASDAQ компанию СТС Медиа
Также напомним, западные звезды поддерживают Украину в связи с вторжением России, всячески помогают и призывают Путина закончить это безумие.
- Дженнифер Энистон помогла украинцам, которые пострадали из-за Путина.
- Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.
- Барбра Стрейзанд заявила: Путинская пропаганда о „денацификации" — пожалуй, самая большая ложь века
- Звезда "Властелина колец" Элайджа Вуд высказался в поддержку Украины.
- Актриса Милла Йовович эмоционально о войне России против Украины: "Мою страну и народ бомбят".
- Семейство Кардашьян также обращает внимание мира на войну в Украине.
- Знаменитая певица Мадонна заявила, что Путин нарушил все существующие договоры о правах человека.
- Культовый актер и политик Арнольд Шварценеггер со словами, что он на стороне украинского народа.
- Легендарный режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину с требованием прекратить войну.
- Меган Маркл и принц Гарри обратились к мировым лидерам из-за Украины.