"Я знаю, что украинцы выстоят": продюсер Александр Роднянский поддержал Украину

Александр Роднянский поддерживает Украину / Фото: Инстаграм Александра Роднянского

Александр Роднянский – известный продюсер, режиссер и менеджер, он же и уроженец Киева, стал одним из тех, кто открыто осуждает вторжение Путина в Украину.

На своей странице в инстаграм продюсер "Дылды" с первого дня нападения на Украину следит за событиями, всячески старается привлечь внимание мира и достучаться до россиян.

Реклама

Представить, что мой родной город, где живут мои близкие, мои друзья, родственники и знакомые, где похоронены мои родители, дедушки и бабушки, бомбят ракеты страны, в которой я прожил 20 лет, на языке которой я говорю с первого года жизни, где тоже живут мои друзья и близкие, я не мог.....Вчера в потрясении я написал, что скорблю и плачу. Сегодня я скажу, что я знаю, что украинцы выстоят. Нежные и мужественные люди выстоят. Потому что они бьются за свою землю.

Вместе с другими деятелями культуры, театралами и музыкантами он также публиковал открытое письмо против войны в Украине.

Реклама

Также он еще раз обратился к россиянам, которых кормят пропагандой и дикой ложью:

Российские войска находятся в другой стране. В которой живет другой народ. Живет так, как считает нужным. Правильно. Или не очень. Со своими ошибками. Достижениями. Поражениями и победами. Это их страна. Их жизнь. Любое покушение на неё – преступление. Международно признанное. Этим и объясняется такое абсолютное международное единодушие в поддержке жертвы агрессии. Украины. И её жителей.

Реклама

Александр Роднянский, спасибо вам за позицию!

Для справки:

Александр Роднянский – президент Кинотавра, член Американской киноакадемии

продюсер: "Дылда", "Нелюбовь","9 рота"

основал канал 1+1, вывел на NASDAQ компанию СТС Медиа

Также напомним, западные звезды поддерживают Украину в связи с вторжением России, всячески помогают и призывают Путина закончить это безумие.