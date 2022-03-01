"Я знаю, що українці встоять": продюсер Олександр Роднянський підтримав Україну

Олександр Роднянський підтримує Україну / Фото: Інстаграм Олександра Роднянського

Олександр Роднянський – відомий продюсер, режисер та менеджер, він же і уродженець Києва, став одним із тих, хто відкрито засуджує вторгнення Путіна в Україну.

На своїй сторінці в інстаграм продюсер "Дилди" з першого дня нападу на Україну стежить за подіями, намагається привернути увагу світу і достукатися до росіян.

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Уявити, що моє рідне місто, де живуть мої близькі, мої друзі, родичі та знайомі, де поховані мої батьки, дідусі та бабусі, бомбять ракети країни, в якій я прожив 20 років, мовою якої я говорю з першого року життя, де теж живуть мої друзі та близькі, я не міг... Вчора я написав, що скорблю і плачу. Сьогодні я скажу, що знаю, що українці встоять. Ніжні та мужні люди встоять. Тому що вони борються за свою землю.

Разом з іншими діячами культури, театралами та музикантами він також публікував відкритий лист проти війни в Україні.

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Також він ще раз звернувся до росіян, яких годують пропагандою та дикою брехнею:

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Російські війська перебувають в іншій країні. В якій живе інший народ. Живе так, як вважає за потрібне. Правильно. Чи не дуже. Зі своїми помилками. Досягненнями. Поразками та перемогами. Це їхня країна. Їхнє життя. Будь-який замах на неї – злочин. Міжнародно визнаний. Цим і пояснюється така абсолютна міжнародна одностайність у підтримці жертви агресії. України. І її мешканців.

Олександр Роднянський, дякую вам за позицію!

Для довідки:

Олександр Роднянський – президент Кінотавру, член Американської кіноакадемії

продюсер: "Дилда", "Нелюбов", "9 рота"

заснував канал 1+1, вивів на NASDAQ компанію СТС Медіа

Також нагадаємо, західні зірки підтримують Україну у зв'язку з вторгненням Росії, всіляко допомагають і закликають Путіна закінчити це божевілля.