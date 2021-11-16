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Гарри Поттер возвращается! Главные актеры франшизы воссоединятся в новом фильме

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"
16 ноября, 22:27
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В начале 2022 года платформа HBO Max выпустит фильм к 20-летию франшизы. В нем снимутся Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт и Эмма Уотсон – актеры расскажут истории со съемок фильма, полюбившегося миллионам
"Гарри Поттер" отметит юбилей выпуском нового фильма о съемках
"Гарри Поттер" отметит юбилей выпуском нового фильма о съемках / Фото: themoviedb.org

В 2021 году исполняется 20 лет со дня выхода первого фильма "Гарри Поттер и философский камень". Режиссер Крис Коламбус представил миру неизвестных тогда звезд Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон и Руперта Гринта. Получив положительные отзывы, первый "Гарри Поттер" собрал во всем мире почти 1 миллиард долларов.

В полночь 1 января 2022 года на канале HBO Max выйдет новый фильм под названием "20-летие Гарри Поттера: возвращение в Хогвартс". В специальном выпуске актеры расскажут множество историй со съемок. Warner Brothers уже опубликовал трейлер.

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Режиссер "Гарри Поттера" вместе с целым рядом звезд – Хеленой Бонэм Картер, Томом Фелтоном, Бонни Райт, Альфредом Энохом и Эванном Линчем поделятся забавными и даже трогательными моментами, связанными с их участием в создании культовых фильмов. "Возвращение в Хогвартс" исследует закулисную магию, которая присутствует в каждой части Гарри Поттера.

Исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф сказал еще в июле, что не верит в повторное воссоединение актеров в одном фильме. Неизвестно, был ли он просто не в курсе о планах HBO Max или же специально скрывал это. Но фанаты будут в восторге от такой новости, ведь фильмы о Гарри Поттере остаются любимыми миллионами людей во всем мире.

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"Гарри Поттер" впервые вышел на большой экран в 2001 году. Франшиза выпустила в общей сложности восемь фильмов, премьера последнего была в 2011 году.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор проекта "Звезды"

Профессия журналиста была интересна еще со школы, поэтому окончила Национальный авиационный университет по этой же специальности. Продолжаю обучение журналистике на магистратуре в КНУ им. Т.Г. Шевченко. Во время учебы успела поработать как стажер на Новом канале и на «UA:Перший».

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