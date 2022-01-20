Первый в жизни поцелуй и лук вместо яблок: закулисье легендарного фильма "Морозко"

Культовый фильм вышел на экраны в далеком 1965 году, но до сих пор его очень любят и периодически пересматривают. А ведь уже сменилось несколько поколений...

Фильм-сказка "Морозко" - до сих пор один из любимых фильмов у миллионов людей / Фото: открытые источники

Зимой мы все особенно предпочитаем пересматривать любимые киноленты, хотя некоторые из них уже видели несколько раз. Это как раз про фильм "Морозко", который у многих ассоциируется с лучшими детскими воспоминаниями. Эта сказочная история о том, как добро побеждает зло, поэтому она не одно десятилетие остается актуальной. Чтобы вы больше узнали об этой кинолегенде, мы собрали интересные факты о фильме "Морозко".

Фильм "Морозко": интересные факты

Впервые на экраны музыкальный фильм-сказка "Морозко" вышел 24 марта 1965 года. Режиссером стал Александр Роу, сценарий принадлежит перу Николая Эрдмана и Михаила Вольпина. Это история по мотивам популярных народных сказок славян.

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Фильм "Морозко" – любимый фильм детства у миллионов людей / Фото: открытые источники

Роль Морозко сыграл актер Александр Хвыля, который после успеха фильма затем многие годы играл Деда Мороза на новогодних елках, именно так его дети и воспринимали – реальным сказочным персонажем.

Главную героиню Настеньку сыграла 15-летняя Наталья Седых, которая на то время занималась фигурным катанием и балетом. Ее заметили во время исполнения танца "Умирающий лебедь" на детских праздниках.

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На эту роль пробовалась также Надежда Румянцева, звезда фильмов "Девчата" и Королева бензоколонки". И хотя худсовет настаивал на ее кандидатуре, режиссер видел в главной роли именно Седых.

Наталья Седых в роли Настеньки / Фото: открытые источники

Из-за юного возраста актрисы девушке накладывали много грима, чтобы она казалась старше. Особенная экзекуция – эффект замерзших ресниц с помощью клея! Можно только представить, скольких ресничек девушка избавилась, снимая такой горе-грим.

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В Сети гуляет много слухов о том, что на съемочной площадке у Натальи Седых случился первый в жизни поцелуй. И это на глазах у огромной армии зрителей!

В более поздних интервью Седых признавалась, что тогда она влюбилась в своего партнера по съемкам Эдуарда Изотова, сыгравшего Иванушку.

Первый в жизни поцелуй у Натальи случился на съемочной площадке / Фото: открытые источники

Наталье Седых пророчили грандиозный успех в кино, нои занялась балетом. Чтобы ее больше не беспокоили киностудии с предложениями, девушка отправила всем письмо с просьбой изъять ее досье.

Актер, в которого она влюбилась, Эдуард Изотов, сыгравший Ивана, также многое взял от этой сказки. Но жизнь его не сложилась. В 1983 году его задержали при попытке обменять валюту. Выйдя из тюрьмы через 3 года, она пережил несколько инсультов, из-за чего был вынужден оставить работу в театре. В 2003 году, в возрасте 66 лет, Изотов скончался.

Для актера фильм стал лучшим в карьере / Фото: открытые источники

Все помнят харизматичную Бабу-Ягу, но не все знают, что ее сыграл мужчина, актер Георгий Милляр. Его, кстати, стоит благодарить за то, что фильм "Морозко" вообще вышел на экраны. Дело в том, что в подвале гостиницы, где находилась съемочная группа, прорвало трубу. Так как Милляр оказался первым на месте происшествия, он сам выносил ящики с бобинами и в итоге отснятый материал был спасен.

Георгий Милляр в роли Бабы-Яги / Фото: открытые источники

Кстати, реальная избушка Бабы-Яги существовала в Заполярье. Их соорудили сразу две: одна из них была деревянная и могла двигаться при помощи рычагов, а та, которая "плясала", была изготовлена из поролона.

Роль Марфуши воплотила актриса Инна Чурикова. Она настолько хотела получить роль, что на кинопробах перегрызла огромное количество орехов, так как в одном из эпизодов ее героиня колет скорлупки зубами. Еще одна жертва Чуриковой ради кино – в одной из сцен ей пришлось вместо яблок есть лук, так как фрукты забыли в гостинице.

Инна Чурикова в роли Марфушеньки / Фото: открытые источники

Что касается локации, сказочный фильм "Морозко" снимали в 2 местах: летом — в деревне под российским Звенигородом, а зимой — в деревне под городом Оленегорском в Мурманской области.

Фильм "Морозко" снимался в очень красивых местах / Фото: открытые источники

У фильма-сказки "Морозко" было достаточно много наград. Так, на Венецианском кинофестивале лента получила "Золотого льва Святого Марка", а после окончания фестиваля фильм был куплен для проката в США. Американский союз кинематографистов признал сценарий истории лучшим в категории лент для семейного просмотра. Также в свое время фильм высоко оценил Стивен Спилберг.

Вот такие интересные факты о легендарном фильме удалось узнать.

Фильм в свое время получил множество наград и хвалебных отзывов / Фото: открытые источники

Также напомним, на экраны вышел тизер сериала "Властелин колец".