Сериал And Just Like That обрушил акции компании тренажеров. Peloton сняли ответ с Мистером Бигом (видео)

Так, в премьерном эпизоде "And Just Like That" возлюбленный Кэрри Бредшоу умирает от сердечного приступа во время занятия на уже упомянутом тренажере. После выхода этой серии в эфир акции Peloton, по данным СМИ, упали более чем на 16%.
В компании сразу же ответили, что причиной смерти Мистера Бига (Peloton) мог стать его образ жизни, а вовсе не тренажер. Чтобы как-то выбраться из сложившейся ситуации, уже 12 декабря Peloton выпустили рекламу, в которой снялся Престон и вымышленный инструктор Бига по имени Аллегра.
Далее по теме
Они сидят у камина, на фоне звучит "Лунная соната", а позади стоят два велотренажера. "Ты прекрасно выглядишь", – говорит подруга экранному Мистеру Бигу, и тот отвечает: "Я чувствую себя прекрасно. Может еще прокатимся?".
Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте Peloton с подписью "And just like that...he's alive" ("И просто так... он жив".
And just like that...he's alive. pic.twitter.com/bVX8uWypFZ— Peloton (@onepeloton) December 12, 2021