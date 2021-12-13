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Сериал And Just Like That обрушил акции компании тренажеров. Peloton сняли ответ с Мистером Бигом (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
13 декабря, 12:53
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Спойлер! В первом эпизоде сиквела "Секс в большом городе" один из персонажей умирает во время занятия на велотренажере Peloton. В рекламном ролике Мистера Бига воскресили
Peloton выпустил рекламный ролик с живым Мистером Бигом
Peloton выпустил рекламный ролик с живым Мистером Бигом / Фото: YouTube, HBO

Так, в премьерном эпизоде ​​"And Just Like That" возлюбленный Кэрри Бредшоу умирает от сердечного приступа во время занятия на уже упомянутом тренажере. После выхода этой серии в эфир акции Peloton, по данным СМИ, упали более чем на 16%.

В компании сразу же ответили, что причиной смерти Мистера Бига (Peloton) мог стать его образ жизни, а вовсе не тренажер. Чтобы как-то выбраться из сложившейся ситуации, уже 12 декабря Peloton выпустили рекламу, в которой снялся Престон и вымышленный инструктор Бига по имени Аллегра.

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Кадр из сериала "And Just Like That..." / Скриншот из видео

Они сидят у камина, на фоне звучит "Лунная соната", а позади стоят два велотренажера. "Ты прекрасно выглядишь", – говорит подруга экранному Мистеру Бигу, и тот отвечает: "Я чувствую себя прекрасно. Может еще прокатимся?".

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Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте Peloton с подписью "And just like that...he's alive" ("И просто так... он жив".

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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