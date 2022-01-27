Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔴 Расстрелы в Днепре 🗣 Нормандский формат в Париже 💥 Протест ФОПов под Радой ✈ Новые правила въезда в ЕС

У Элтона COVID-19

Скандал с Егоровой

Горячий Салем

Сестра Фреймут

Песни о Киеве

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Кинолента

Состоялась премьера Века!

Смотрите на
Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
27 января, 09:09
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
25 января состоялась мировая премьера исторической костюмированной драмы "Позолоченный век" от сценариста "Аббатство Даунтон" Джулиана Феллоуза
Состоялась премьера сериала "Позолоченный век"
Состоялась премьера сериала "Позолоченный век" / Фото: vogue.ua

Роскошные костюмы, архитектура и интерьеры в викторианском стиле перенесут зрителя в США 1880-хх годов, эпоху промышленного бума после Гражданской войны и время массового появления корпораций. Осиротевшая дочь генерала южанина Мариан переезжает из провинции к богатым тетушкам в Нью-Йорк, где начинает свой непростой путь в высшее общество.

Фото: пресс-служба

Режиссерами проекта являются Майкл Энглер ("Аббатство Даунтон", "Секс в большом городе", "Дэдвуд") и Салли Ричардсон-Уитфилд ("Я — легенда", "Американские боги", "Настоящая женщина"). Главные роли исполнили хорошо знакомые любителям сериалов звезды: Синтия Никсон ("Секс в большом городе"), Кристиан Барански ("Хорошая борьба"), родная сестра Веры Фармиги Таисса Фармига ("Американская история ужасов") и Луиза Джейкобсон – дочь великой Мэрил Стрип.

Реклама

Первая серия многообещающей новинки уже доступна украинским зрителям в Amediateka на стриминговой платформе OLL.TV, а новые – будут выходить каждый вторник.

"Позолоченный век"
смотрите на olltv
Смотреть

Ранее вышел трейлер фильма "Велика прогулянка" с Еленой Кравец и Юрием Ткачом.

киносериалoll.tv
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
27 января. Льюис Кэрролл. 190 лет назад в Британии появился на свет математик, философ и писатель, автор всемирно известных произведений «Алиса в Стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье»…
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять