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Відбулася прем'єра Століття!

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
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27 січня, 09:09
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25 січня відбулася світова прем'єра історичної костюмованої драми "Позолочене століття" від сценариста "Аббатство Даунтон" Джуліана Феллоуза
Відбулася прем'єра серіалу "Позолочене століття"
Відбулася прем'єра серіалу "Позолочене століття" / Фото: vogue.ua

Розкішні костюми, архітектура та інтер'єри у вікторіанському стилі перенесуть глядача до США 1880-х років, епоху промислового буму після Громадянської війни та час масової появи корпорацій. Осиротіла дочка генерала жителя півдня Маріан переїжджає з провінції до багатих тітоньок у Нью-Йорк, де починає свій непростий шлях до вищого суспільства.

Фото: прес-служба

Режисерами проекту є Майкл Енглер ("Абатство Даунтон", "Секс та місто", "Дедвуд") та Саллі Річардсон-Уітфілд ("Я – легенда", "Американські боги", "Справжня жінка"). Головні ролі виконали добре знайомі любителям серіалів зірки: Синтія Ніксон ("Секс та місто"), Крістіан Баранскі ("Хороша боротьба"), рідна сестра Віри Фарміги Таїса Фарміга ("Американська історія жахів") та Луїза Джейкобсон – дочка великої Меріл Стрі .

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Перша серія багатообіцяючої новинки вже доступна українським глядачам у Amediateka на стрімінговій платформі OLL.TV, а нові – виходитимуть щовівторка.

"Позолочене століття"
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Раніше вийшов трейлер фільму "Велика прогулянка" з Оленою Кравець та Юрієм Ткачом.

кіносеріалoll.tv
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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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