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Дональд Трамп предложил лишить принца Гарри и Меган Маркл всех титулов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 12:40
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Бывший президент США категорично настроен насчет Меган Маркл и принца Гарри и считает, что они неуважительно отнеслись к королеве Елизавете и королевской семье
Дональд Трамп считает, принц Гарри и Меган Маркл должны лишиться титулов
Дональд Трамп считает, принц Гарри и Меган Маркл должны лишиться титулов / Фото: Getty Images

Отношения принца Гарри и Меган Маркл с королевской семьей сложно назвать идеальными. Несмотря на то, что недавно супруги провели весьма дружественную встречу с бабушкой Елизаветой II и принцем Чарльзом, многие считают, что Сассекские уже не смогут полноценно "вернуться" в семью.

Экс-президент США и бизнесмен Дональд Трамп и вовсе считает, что Меган и Гарри давно пора лишить все королевских титулов из-за их постоянных "выпадов" в адрес семьи. Об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану для издания The Sun.

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Единственное, с чем я не согласен с Королевой, пожалуй, по моему мнению, она должна была сказать: "Если это твой выбор, хорошо. Но у тебя больше нет титулов". Королева очень преданна своей стране и она говорила это много раз. И я думаю, что он (Гарри – ред.) отнесся к Великобритании очень неуважительно, – заявил Трамп.

Кроме того, политик считает, что брак герцогов Сассекских очень хрупок, по большому счету из-за того, что Меган всячески командует супругом. И в случае расставания, уверяет Трамп, принц Гарри поспешит в Лондон просить прощения.

Я не фанат Меган, и я не был изначально. Бедного Гарри водят за нос, – сказал Трамп.

Также не пропустите, как Меган Маркл за один выход нарушила несколько королевских правил.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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