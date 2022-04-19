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Зарыли топор войны? Принц Гарри – о том, как прошла его встреча с королевой Елизаветой II

Ирина Майстренко Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня
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19 апреля, 16:31
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Появление герцогов Сассеских с туром по Нидерландах стало поводом для их поклонников увидеть снова знаменитую пару. Известно также, что они встречались с королевой. Но как прошла их встреча?
Принц дал комментарий о встрече с семьей
Принц дал комментарий о встрече с семьей / Фото: Getty Images, instagram.com/theroyalfamily

Пока наши читатели обсуждали мощную поддержку от принца Гарри на "Играх непокоренных", у нас появилась новая порция новостей, которая точно будет интересна их поклонникам.

Так, появились первые детали встречи герцогов Сассекских с королевой, которая прошла в строгой секретности. Перед стартом тура в Нидерландах Меган и Гарри встретились с бабушкой. И из разговора с принцем журналисты сделали вывод, что мир в королевской семье восстановлен, по крайней мере, формально.

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Во время интервью ведущие телеканала BBC One, задавая вопросы об "Играх непокоренных" также использовали возможность, чтобы выведать детали той тайной встречи: они спросили, говорила ли монархиня что-либо о британской команде, выступающей на соревнованиях в Гааге. Гарри ответил так:

Принц Гарри / Фото: скриншот видео

Говорила множество вещей и все это я уже передал им. Было очень здорово увидеть ее. Думаю, она была бы счастлива быть здесь, если бы могла.

Так что эксперты уже делают выводы о том, что топор войны зарыт после всех промахов Сассексов. Британская пресса сообщает, что Меган и Гарри уже получили приглашение на мероприятия, посвященные платиновому юбилею королевы в июне. Пара, отказавшаяся исполнять обязанности старших членов королевской семьи, также пообещала вскоре приехать к королеве вместе с детьми, ведь до сих пор монарх не видела малышку Лилибет, а Арчи был совсем малышом, когда они уехали в США.

Меган и Гарри
Меган и Гарри / Фото: Getty Images

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Поэтому, если герцогам удастся решить проблемы с безопасностью на территории Великобритании, вскоре мы увидим полноценное воссоединение знаменитого семейства. Правда, кто знает, готов ли к примирению принц Уильям, встреча с которым так и не состоялась.

Также не пропустите, как Меган Маркл за один выход нарушила несколько королевских правил.

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Ирина Майстренко
Ирина Майстренко Редактор Звезды Сегодня

Окончила факультет немецкого языка Киевского национального лингвистического университета. В журналистике с 2015 года, а с текстами в разных тематиках работаю более 12 лет. Интересуюсь музыкой, кино, модой, кулинарией, соцсетями и, конечно же, жизнью и творческими проявлениями знаменитостей. Работала выпускающим редактором и редактором ленты новостей в издании HOCHU.ua. К команде "Сегодня" присоединилась в январе 2022 года.

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Я бы отдала свою жизнь без сомнений в обмен на тех, кто остался в Мариуполе.

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