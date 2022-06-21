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Таким принца Уильяма видели далеко не все! ТОП-фото герцога Кембриджского, которые заставят вас улыбнуться

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 июня, 16:16
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21 июня, внук королевы Елизаветы II, второй в очереди на престол, отмечает 40-летие! Сайт "Сегодня" показывает редкие кадры Уильяма, которые вы не найдете в королевском фотоальбоме
Сегодня принц Уильям отмечает 40-й день рождения
Сегодня принц Уильям отмечает 40-й день рождения / Фото: Getty Images

Принц Уильям — старший сын принца Дианы и принца Чарльза. Он родился 21 июня 1982 года в больнице Святой Марии в Лондоне.

Весь мир наблюдал, как светловолосый веселый мальчик Уильям вырос в привлекательного красавчика, а впоследствии – в ответственного и достойного престолонаследника. У герцога Кембриджского и его жены Кейт Миддлтон есть три наследника – Джордж, Шарлотта и Луи, который уже в свои четыре года стал покорителем женских сердец.

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Британцы очень любят Уильяма и его семью за искренность, открытость, доброту и простоту. Неудивительно, что именно старшего сына Дианы видят будущим королем Британии.

По случаю дня рождения принца Уильяма сайт "Сегодня" показывает забавные и редкие фото герцога (таких вы еще не видели), а также сравнивает то, как дети внука Елизаветы II похожи на своего отца в детстве. Приятного просмотра!

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Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия | Фото: Getty Images, Pinterest
Показываем самые яркие фото принца Уильяма в день его 40-летия / Фото: Getty Images, Pinterest
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А как же принц Уильям отпразднует свое 40-летие?

Как пишут западные СМИ, принц Уильям планировал провести совместную вечеринку в Виндзорском замке или Сандрингеме. Вероятно, праздник пройдет в кругу самых родных. К сожалению, принца Гарри Уильям не сможет увидеть на дне рождения, ведь герцог Сассекский сейчас находится в крайне напряженных отношениях с королевской семьей после своего отъезда в США. Сам Уильям ранее признавался, что он скучает по брату, который когда-то был для него ближайшим другом, но его поступок очень возмущает герцога Кембриджского. Уильям считает, что Гарри "не уважает королеву и их семью". Возможно, когда-нибудь им удастся помириться, но не сегодня.

Напомним, ранее принц Уильям вспоминал, как рыл канавы и прятался в норах .

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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